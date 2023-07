La funcionaria aseguró que en la pesquisa realizada en la institución mendocina hubo varios indicios de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

Remar mendoza 1.jpg Uno de los centros de recuperación de adictos que Remar tiene en Mendoza. Foto: página web de Remar Mendoza

Por qué habría "reducción a la servidumbre" en Remar Mendoza

El martes 11 de julio se realizaron 32 allanamientos en simultáneo, en instituciones que Remar tiene en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En ellas se detectó -de acuerdo a información que difundió Gendarmería- a "403 presuntas víctimas de trata de personas".

En principio, se dijo que las de Mendoza fueron 138, pero este viernes desde el Ministerio de Salud informaron que la Justicia determinó darles protección del Estado a sólo 9 personas que quisieron retirarse del programa.

Remar mendoza trabajo jóvenes.jpg La funcionaria nacional que integra la investigación por trata de personas por parte de la ONG Remar en 5 provincias argentinas, aseguró que "el supuesto voluntariado tenía un sistema de premios y castigos con horarios extenuantes"

Bouza aseguró que "esto surge de una larga investigación en la que estuvieron Cristian Rachid, Secretario en Fiscalía de Cámara Federal San Luis, y los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Se empezó antes de la pandemia y se fueron recibiendo varias denuncias, no sólo en Mendoza sino en otras provincias".

Acerca de lo que es considerado trata de personas, Bouza detalló que aparece "cuando hay ofrecimiento, captación, traslado, recepción y acogida de una persona con fines de explotación, ya sea laboral, sexual o en las distintas modalidades que comprenden a la trata".

"En el caso de Remar -aseveró-, hubo varios indicios de explotación y reducción a la servidumbre".

Y agregó: "En la mayoría de los casos, las personas que entrevistamos en las instalaciones de acá no eran de Mendoza. Efectuaban tareas sin ningún tipo de remuneración, sin contacto con el exterior, se les retenían los documentos, los celulares, las tarjetas de débito. Y se encontraban en un contexto de vulnerabilidad. Son personas en recuperación y los lugares de Remar no tienen un equipo interdisciplinario que realice el abordaje como corresponde".

También subrayó que había personas que estaban con algún tipo de discapacidad y hospitalizadas y "no se les daba ningún tipo de acompañamiento".

Cabe aclarar que desde Remar desmienten esa perspectiva. Juran que cuando un interno quiere irse puede hacerlo por propia voluntad. En la organización sostienen que existe un ataque institucional contra sus referentes y se sorprenden de que causas que -dicen- "estuvieron dormidas durante años" se hayan activado con tanta fuerza recién ahora.

Remar y la relación con el Ministerio de Salud de la provincia

La funcionaria nacional confirmó que la ONG tiene un convenio con el gobierno de Mendoza, puntualmente, con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, cuya titular es Ana María Nadal.

En la semana, fuentes oficiales contaron que hasta que avance la causa ese vínculo no tendrá variaciones, al menos en lo inmediato.

"Existe un convenio entre Mendoza y la ONG. En este caso estamos en medio de una investigación y si así lo considera la Justicia Federal ese convenio se tendrá que dar de baja", anticipó Bouza.

Cómo sigue la investigación nacional por trata de personas

Bouza fue más allá de lo que ocurre en Mendoza, y puntualizó que "el jueves, cada uno de los delegados y delegadas que estuvieron presentes en los allanamientos presentaron sus informes ante la Justicia Federal. Esos informes comentaban que en aquellos domicilios se detectaron indicios de vulnerabilidad por razones de salud, económicas, de violencia de género. También que se encontraban retenida la documentación. En ocasiones, se detectó que había menores de edad que no tenían autorización de sus familiares para estar allí".

La entrevistada aclaró que, a diferencia de lo que trascendió en su momento, no hubo menores "rescatados" en los allanamientos que se hicieron en Mendoza.

Ariel Lazare.jpg El pastor Ariel Lazare es director de Remar Mendoza y protesorero nacional de la ONG. Tiene prohibición para salir del país.

Acerca de quienes decidieron quedarse bajo programa en Remar, la funcionaria explicó que desde la Justicia Federal no se llevó adelante el cierre de esos espacios porque no se detectó hacinamiento ni condiciones para que estas personas no pudieran estar ahí.

"Sí se les dio intervención a especialistas en salud mental para que los ayuden a continuar con su proceso de rehabilitación. A los que se quisieran ir se les dieron pasajes y un abordaje en el lugar de destino; fueron entrevistados por el Programa Nacional de Rescate. Y a los que están acá se les asistió también"

Según Bouza, son siete los ciudadanos imputados por esta causa y ninguno es mendocino. Sin embargo, Ariel Lazare, titular de Remar Mendoza y protesorero de la ONG a nivel nacional, dijo a este medio que le habían impuesto una prohibición para salir del país.