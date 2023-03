Imputaron a los dos clientes que agredieron a la moza de la calle Arístides y la joven describió el ataque

Según las últimas informaciones, ambos hombres seguirán detenidos por lo menos durante las próximas horas.

pericoli.jpg José Luis Pericoli es uno de los imputados por la brutal agresión a la joven moza de la calle Arístides Villanueva.

Dolor y tristeza de la joven atacada

La última vez que Agustina asistió a su empleo, nada indicaba que las agresiones de dos clientes iban a dejarla con el rostro desfigurado, un oído sordo y la bronca de creer que "ya ni en el trabajo una se siente segura".

"El martesa las 21 me dieron el alta del hospital. Tengo más de 20 puntos en la cara, las cejas, el cachete, la cabeza. Mi oreja también está desfigurada y el oído izquierdo me quedó sordo. Tuve mareos y me van a tener que hacer una cirujía plástica", contó la víctima este miércoles, durante una entrevista con la colega Marcela Navarro, de Canal 7.

Moza-agredida-en-Aristides-Villanueva-Maldito-Perro3.jpg Escenas de una noche salvaje en la calle Arístides Villanueva.

►TE PUEDE INTERESAR: Desesperada, la hermana del comerciante asesinado en Guaymallén pidió que "alguien aporte datos"

Una historia de violencia en la calle Arístides

Agustina refirió que los presuntos agresores, Ángulo y Pericoli, llegaron alrededor de las 2 de este martes al bar Maldito Perro. Los atendió ella misma, ya que trabaja como moza en ese establecimiento. Los clientes subieron a la terraza y allí -aseguró ella- empezaron a acosarla.

La joven les ofreció el menú y los hombres le pidieron que no les hablara de tragos dulces. "Para dulce -contó que dijeron- ya estás vos". Incluso quisieron saber dónde vivía. "Cuando salgamos de acá, nos vamos a tu casa", dijo Agustina que insistieron los sujetos.

Agustina bajó a la barra a buscar lo que le habían pedido, pero al subir de nuevo a la terraza se sintió incómoda y llamó a uno de los bartenders para que la acompañara. Cuando dejó las cosas en la mesa, preguntó a los clientes si necesitaban algo más. "Ahí me contestaron que me querían a mí", recuerda la víctima.

Pidieron vodka, ron con cola. Agustina decidió bajar a la vereda porque no quería seguir atendiéndolos. Sin embargo, a las 2.50 los clientes bajaron de la terraza y uno de los compañeros de Agustina le preguntó a ella si ya le habían pagado. La joven respondió que no y Pericoli le dio su tarjeta de crédito.

Agustina le cobró y se la devolvió, pero como -según relata la muchacha- los clientes estaban ebrios y querían seguir tomando, el barman les advirtió que no podía venderles más alcohol. El ambiente se puso tenso.

A todo esto, ya se había llamado a la Policía y se les pidió a los incómodos visitantes que se retiraran antes de que viniera la patrulla. Agustina les ofreció vasos de plástico para que se fueran sin los vasos de vidrio, pero ambos sujetos se negaron y el encargado del bar fue tras ellos para recuperar los recipientes.

A esa altura, los agresores ya se estaban peleando con otros parroquianos que habían presenciado la secuencia. "Ángulo empujó a un mozo y me empujó a mí; mientras que Pericoli le pegó al encargado", reseñó la muchacha.

Agustina empujó al encargado para que no lo siguieran golpeando y fue en ese instante que, de acuerdo a su testimonio, Pericoli la golpeó en la cabeza con un vaso.

Agustina cayó al piso y según cuenta debió ser llevada al hospital por sus amigos, ya que la ambulancia "nunca llegó".

Aquí, la entrevista completa:

"LA AMBULANCIA NUNCA LLEGÓ" I HABLÓ LA MOZA GOLPEADA EN LA ARÍSTIDES

►TE PUEDE INTERESAR: Alerta amarilla para Mendoza por tormentas y ocasional caída de granizo

"No sé si seguiré en ese trabajo"

Agustina lamentó el incidente y dijo que no es la primera ni la última vez que ocurren hechos similares.

En otra entrevista, esta vez con el programa Mediodía, de Radio Nihuil, expresó: "En la ciudad siempre andamos preocupadas por la ida y la vuelta, pidiendo que alguien nos acompañe a la parada del micro, avisando si llegamos bien; pero ahora nos damos cuenta de que ni en nuestro trabajo estamos seguras".

imagen.png

Y consideró: "Hacía tres meses que estaba en mi puesto. En el trabajo vi que estas situaciones ya han sucedido antes. La gente que se dedica a la gastronomía a veces banca acosos y malos tratos sólo para que le paguen la propina, que es el 10% de la consumisión y muchas veces ni siquiera está incluida en la factura".

"No sé si voy a volver al mismo lugar, no sé si voy a seguir de moza", se sinceró. Por ahora, su mente está más concentrada en la recuperación.

Recientemente, Agustina posteó el siguiente mensaje en las redes. El texto refleja muy bien su estado de ánimo:

posteo de Agustina Tramontana.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: En los próximos días empiezan los trabajos en el Ecoparque, ¿cuándo lo abren?