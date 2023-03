En las áreas afectadas del norte del país, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, con una precipitación acumulada prevista entre 20 y 40 milímetros.

Mapa-del-SMN-Alerta-Amarilla-Mendoza.jpg El mapa del Servicio Meteorológico Nacional con alerta amarilla para algunas zonas de Mendoza.

En todos los casos, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico del tiempo en Mendoza según Contingencias Climáticas

El pronóstico para este miércoles 15 de marzo, a través de la página oficial de Contingencias Climáticas de la provincia, indica un día "parcialmente nublado con tormentas aisladas hacia la noche y poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste". La temperatura máxima alcanzaría los 32ºC y la mínima sería de 19ºC.

pronostico lluvias tormenta.jpg El SMN anticipa abundante caída de agua en cortos períodos, con una precipitación acumulada prevista entre 20 y 40 milímetros. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

En la continuidad de la semana, para este jueves se espera "nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste". Una máxima de 33ºC y una mínima de 20ºC.

Para el viernes, Contingencias anticipa un moderado descenso de la temperatura y "cubierto a parcial nublado" más vientos moderados del sudeste. "Inestable en las primeras horas. Ingreso de frente frío," agrega. Con una máxima de 26 grados por una mínima de 18ºC.

Pronóstico del tiempo en Mendoza extendido