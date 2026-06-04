Griselda Petri busca acotar las inhibiciones que afectan propiedades, créditos y vehículos

Griselda Petri.jpg Griselda Petri presentó un proyecto que propone que la inhibición general de bienes sólo pueda dictarse cuando no existan otros bienes identificables que permitan garantizar el crédito fiscal.

El proyecto apunta a evitar situaciones que, según sus fundamentos, pueden afectar la actividad económica y patrimonial de personas y pequeñas empresas por deudas de bajo monto.

Buscan priorizar medidas menos restrictivas

Griselda Petri sostuvo que el objetivo del Estado debe ser garantizar el cobro de las obligaciones tributarias sin generar consecuencias desproporcionadas para los contribuyentes.

“La finalidad del Estado debe ser cobrar lo que corresponde, no paralizar la vida económica de los mendocinos. Las medidas cautelares tienen que ser razonables y proporcionales”, expresó la diputada.

La propuesta incorpora además el principio de menor afectación posible sobre el patrimonio del deudor, priorizando embargos específicos sobre bienes determinados antes que restricciones generales sobre la totalidad de los activos.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, las inhibiciones generales pueden impedir la venta de inmuebles, el acceso a créditos, la transferencia de vehículos o el desarrollo de actividades comerciales, aun cuando existan otras herramientas para garantizar el cobro.

La iniciativa también toma en cuenta los avances en la digitalización de los sistemas judiciales y registrales de Mendoza, que facilitaron los trámites vinculados a la inscripción y levantamiento de medidas cautelares.

“Necesitamos un sistema tributario eficiente, pero también justo. El poder de cobro del Estado no puede transformarse en una herramienta que asfixia económicamente a quienes trabajan, producen e invierten en Mendoza”, concluyó Griselda Petri.