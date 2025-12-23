Granizo en Navidad: esto dice el pronóstico para Nochebuena

Tiempo en Navidad

El sitio de meteorología MeteoRed compartió que este miércoles 24 de diciembre se pronostica un día parcialmente nublado con una máxima de 32 °C con una mínima de 22 °C. Para el día siguiente se espera que aumente la temperatura y llegue a los 25 °C de máxima.

tiempo en Mendoza Así estará el tiempo para esta Navidad.

El viernes 26 de diciembre la temperatura seguirá aumentando y llegará a los 37 °C con una mínima de 22 °C. Con el comienzo del fin de semana, el sábado, se pronostica una temperatura de 31 °C, pero se le suma un 40% de posibilidades de precipitaciones.