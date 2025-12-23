Granizo en Navidad: esto dice el pronóstico para Nochebuena

Tiempo en Navidad
El sitio de meteorología MeteoRed compartió que este miércoles 24 de diciembre se pronostica un día parcialmente nublado con una máxima de 32 °C con una mínima de 22 °C. Para el día siguiente se espera que aumente la temperatura y llegue a los 25 °C de máxima.
El viernes 26 de diciembre la temperatura seguirá aumentando y llegará a los 37 °C con una mínima de 22 °C. Con el comienzo del fin de semana, el sábado, se pronostica una temperatura de 31 °C, pero se le suma un 40% de posibilidades de precipitaciones.
El domingo 28 de diciembre la máxima se mantendrá en los 34 °C y la mínima llegará a los 20 °C. Por el momento no se han pronosticado tormentas con granizo para Nochebuena ni Navidad.
Recomendaciones para el cuidado
El Servicio Meteorológico Nacional comparte distintas recomendaciones que debemos tener para enfrentar las altas temperaturas Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.