Google Maps captó la imagen de un avión luego de un trágico accidente en el que murieron 273 personas

Google ha podido irse actualizando a lo largo de los años y sin duda Google Maps ha ido a su par. Por eso, miles de personas que la usan pueden ver su antigua casa, pueden ver la imagen de su abuelo que falleció hace años generando nostalgia o puede captar algo peor: el avión fantasma luego de un accidente trágico.
Durante los úiltimos años se han podido ver imágenes a través de esta herramienta que permite buscar algún lugar en particular y ver un video en 360 grados alrededor en el que pueden aparecer personas, familiares, hogares, etc.
Sin embargo, no siempre lo que muestra es capaz de llevarnos a la nostalgia del pasado, sino también puede mostrar imágenes del horror, tal como este caso en el que desvela un "avión fantasma".
Google Maps captó la imagen de un avión luego de un trágico accidente
La figura de un “avión fantasma” ha sobrevolado en los mapas de Google. De repente, nos transporta a un fatídico accidente de una aeronave norteamericana en 1979 en la que fallecieron más de 200 pasajeros. La imagen del aeroplano en el lugar del siniestro ha llamado la atención porque se puede notar como le falta el ala derecha o la parte delantera de la aeronave.
Por lo visto, se muestra el punto justo donde el avión cae el 25 de mayo de 1979 en Des Palines (Illinois) que, con destino a los Ángeles se precipitó a tierra minutos después del despegue en el Aeropuerto Internacional O'Hare por una falla en el motor que finalmente terminó desprendiéndose y estrellandose a kilómetros de la pista.
Las víctimas fueron fatales: 258 pasajeros, 13 miembros de la tripulación y dos personas en la tierra murieron en el lugar a raíz de lo que se creería un mantenimiento inadecuado por parte de American Airlines.
Google Maps se encargó consciente o inconscientemente de retratar este día.