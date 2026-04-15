Google Maps captó la imagen de un avión luego de un trágico accidente en el que murieron 273 personas

Google Maps captó la imagen de un avión luego de un trágico accidente

La figura de un “avión fantasma” ha sobrevolado en los mapas de Google. De repente, nos transporta a un fatídico accidente de una aeronave norteamericana en 1979 en la que fallecieron más de 200 pasajeros. La imagen del aeroplano en el lugar del siniestro ha llamado la atención porque se puede notar como le falta el ala derecha o la parte delantera de la aeronave.

google maps (2) Google Maps captó los resto de un avión luego de un accidente aéreo ocurrido en 1979.

Por lo visto, se muestra el punto justo donde el avión cae el 25 de mayo de 1979 en Des Palines (Illinois) que, con destino a los Ángeles se precipitó a tierra minutos después del despegue en el Aeropuerto Internacional O'Hare por una falla en el motor que finalmente terminó desprendiéndose y estrellandose a kilómetros de la pista.

Las víctimas fueron fatales: 258 pasajeros, 13 miembros de la tripulación y dos personas en la tierra murieron en el lugar a raíz de lo que se creería un mantenimiento inadecuado por parte de American Airlines.

Google Maps se encargó consciente o inconscientemente de retratar este día.