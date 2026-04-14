En este país, el turismo no llega en masa, sino en pequeñas historias de viajeros que cruzan medio planeta para pisar uno de los territorios más remotos del mundo.
Kiribati, el país menos visitado del mundo: un paraíso remoto con sólo 9.500 turistas al año
Se trata de Kiribati, un archipiélago formado por decenas de atolones coralinos distribuidos en una de las zonas más aisladas del mundo. Este país es considerado el menos visitado del mundo, con apenas unos 9.500 turistas al año, una cifra mínima si se compara con otros destinos del Pacífico o del sudeste asiático.
Pero más allá del número, lo que define a Kiribati es su condición geográfica extrema. Está compuesto por más de 30 islas repartidas en una superficie oceánica gigantesca, lo que hace que moverse dentro del propio país sea tan complejo como llegar desde el exterior. No existe una red turística masiva, ni grandes complejos hoteleros, ni rutas fáciles.
¿Por qué este país que es un paraíso es poco visitado?
Los viajes a este país implica escalas largas, vuelos limitados y, muchas veces, conexiones que dependen de pocos aviones por semana. Así mismo, las características de este destino explican su aislamiento.
La infraestructura es reducida, el transporte entre islas es lento y el acceso internacional depende de aerolíneas específicas que conectan con puntos como Fiyi o Hawái. A esto se suma su vulnerabilidad climática. Al ser un país de baja altitud, el aumento del nivel del mar representa una amenaza real para su territorio, lo que ha convertido a Kiribati en uno de los símbolos globales del cambio climático.
Sin embargo, esa misma fragilidad es también parte de su identidad. El país conserva playas prácticamente intactas, lagunas turquesas sin urbanización masiva y ecosistemas marinos de gran valor ecológico. Lugares como el área protegida de las Islas Fénix, reconocida por la UNESCO, muestran una biodiversidad casi intacta en medio del Pacífico.
El turismo que llega no busca lujo ni entretenimiento convencional. Busca silencio, aislamiento y naturaleza en estado puro. Viajar a este país no es solo visitar un país, sino entrar en un ritmo completamente distinto del mundo moderno, donde todo es más lento, más escaso y, paradójicamente, más puro.