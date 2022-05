Giuliana Lucoski mostró una recuperación neurológica y por momentos respira por sí sola

Giuliana-Lucoski.jpg Giuliana Lucoski avanza en su recuperación, pero continúa con pronóstico reservado en el Hospital Central.

Este avance en la recuperación troncal de su cerebro es lo que le permite por momentos respirar por sus propios medios, y cuando lo demanda es asistida por el respirador al que está conectada por una traqueotomía. En el caso que ella pueda mantener su respiración por sí sola, se podrá pensar en quitarse esa asistencia, pero todavía no es el momento.

A pesar de esto, los médicos sostuvieron que todavía no tiene una respuesta neurológica general, por lo que aún no se sabe cuál es el daño cerebral que pudo sufrir, o no, ya que aún no se puede evaluar.

Mensaje de Nicolás, hermano de Giuliana Lucoski

"Esta mañana tuvo algunas reacciones al escuchar a mis papás. Una media apertura ocular y movimiento en la boca. Sos muy fuerte Giulian", publicó Nicolás en su cuenta de Twitter en la noche del miércoles.

giuliana lucoski tuit hermano nicolas.jpg El hermano de Giuliana Lucoski informa diariamente cómo sigue su salud.

Desde el primer día, la familia mantiene una gran esperanza que Giuliana salga adelante de este tremendo accidente que sufrió el domingo 8 de mayo en la Ruta 40, en Luján, donde circulaba hacia el Sur junto a su pareja, el médico cirujano Ricardo Luna, que manejaba su moto Ducati.

Él también fue internado en el Hospital Central donde diagnosticaron que tenía neumotórax y varias fracturas, pero estaba fuera de peligro y permaneció una semana internado en sala común. Luego, fue dado de alta ya que debía ser operado de la clavícula en una clínica privada.

Al otro día de salir del hospital, fue a visitar a Giuliana, con quien se iba a casar el 28 de mayo, a quien no había visto desde el momento del accidente.

