El vicepresidente de Cáritas Mendoza planteó un duro panorama social por la falta de alimentos

Haddad aseguró que la situación social es muy preocupante y que Cáritas no alcanza a dar asistencia a todos los necesitados solo con los recursos humanos con los que cuenta -su plantilla que se compone en su mayor parte por voluntarios-.

comedor Hornerito.jpg El gobierno nacional ha interrumpido el envío de alimentos a miles de comedores aduciendo asuntos administrativos. Nicolás Rios

La dura situación social que observan en Cáritas

Haddad explicó que la ayuda, sobre todo en cuanto a alimentos, está escaseando.

"El panorama es muy complicado. Solicitamos es que la asistencia alimentaria no solo llegue a Cáritas, sino que sea para todas las organizaciones que gestionan un comedor", pidió.

Para el sacerdote, si bien hay otras necesidades -como puede ocurrir en esta época con los útiles escolares- la urgencia es el alimento.

Enero, uno de los meses donde más carencias se generan

Si bien la situación social se torna más difícil durante el mes de enero, ya que hay menos voluntarios, y las escuelas y algunos comedores permanecen cerrados, este año se intensificó la necesidad, producto del impacto de la inflación de diciembre y enero en los alimentos.

Comedores.jpg El vicepresidente de Cáritas Mendoza, Mauricio Haddad, mostró preocupación ante la difícil situación social y la escasez de alimentos. Particularmente, este enero se ha sentido más por la inflación de diciembre y porque los comedores escolares permanecen cerrados

Según el sacerdote, en diciembre los voluntarios de Cáritas trabajan el doble, "pero enero es un mes descanso del voluntariado aunque quedan guardias".

Ahora que ya arrancaron formalmente las actividades, mucha gente se ha puesto al tanto de la situación vivida en enero por los necesitados.

"Lo vemos y conversamos entre nosotros. Hay una gran preocupación por el precio de los alimentos, también por el inicio de clases, que va a ser muy dificultoso. Pero hay que decir que las escuelas contienen desde lo alimentario a los niños", expresó Haddad.

Actualmente, Cáritas Mendoza gestiona 9 comedores y ayuda a otros 30.

Más gente en situación de calle en Mendoza

Consultado sobre si Cáritas ha recibido algún otro tipo de pedido de ayuda, por ejemplo, de gente que ya no logra pagar un alquiler y que pasa a estar en situación de calle -algunos con toda su familia- Haddad manifestó que Cáritas no tiene posibilidad de brindar este tipo de asistencia-.

