El olor que puede aparecer en tu auto y no debes ignorar nunca: cómo identificar si se trata de algo grave

Cuando se trata del mantenimiento de un auto, los sentidos juegan un papel fundamental. Escuchar ruidos extraños, ver una luz de advertencia en el tablero o sentir vibraciones inusuales son señales claras de que algo anda mal. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto otro de los avisos más importantes: el olor.
Los olores dentro o alrededor del vehículo pueden ser un indicio temprano de un problema que, si no se atiende a tiempo, puede terminar siendo costoso o incluso peligroso. Identificar de dónde proviene y qué significa es fundamental para evitar accidentes o fallas mecánicas graves.
¿Te ha pasado de ir manejando y de repente sentir olor a quemado sin saber de donde proviene? ¿O de echar combustible y luego sentir olor, pero dentro del auto? Sí, suele pasar y no es poco importante. Te contamos los detalles de por qué ocurre y cuál es el peligro.
Uno de los más peligrosos es el olor a nafta o combustible. Si percibes este aroma dentro del habitáculo o cerca del auto, podría indicar:
Este tipo de problema no solo afecta el rendimiento del motor, sino que también representa un alto riesgo de incendio. Ante este olor, lo recomendable es detener el auto y acudir a un mecánico de inmediato.
Otro signo de alarma es el olor a goma quemada o el olor a quemado en general. Este aroma suele estar relacionado con:
En cualquiera de los casos, no es normal que un auto huela a quemado: puede tratarse de fricción excesiva, un sobrecalentamiento o piezas que están desgastadas y podrían fallar en cualquier momento.
Tanto el olor a combustible como el olor a quemado son advertencias que tu auto te envía. Prestarles atención a tiempo puede salvar no solo tu vehículo, sino también tu seguridad.