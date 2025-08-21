Inicio Sociedad Auto
El olor que puede aparecer en tu auto y no debes ignorar nunca: cómo identificar si se trata de algo grave

Sentir ciertos olores en el auto puede indicar de que algo no funciona del todo bien, por eso nunca debes ignorarlos si no quieres daños graves

Martina Baiardi
El auto es una extensión de nosotros mismos. Quien tiene la suerte de tener uno sabrá que es una bendición para moverte hacia cualquier lugar sin problemas. Pero, con el mismo uso, a veces puede empezar a fallar y a manifestarse con algún olor. ¿De qué se trata?

Cuando se trata del mantenimiento de un auto, los sentidos juegan un papel fundamental. Escuchar ruidos extraños, ver una luz de advertencia en el tablero o sentir vibraciones inusuales son señales claras de que algo anda mal. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto otro de los avisos más importantes: el olor.

Los olores dentro o alrededor del vehículo pueden ser un indicio temprano de un problema que, si no se atiende a tiempo, puede terminar siendo costoso o incluso peligroso. Identificar de dónde proviene y qué significa es fundamental para evitar accidentes o fallas mecánicas graves.

Imagen creada con IA de Google para hacer alusión al olor a nafta dentro del auto. Se trata de uno de los problemas más comunes y que se debe actuar de inmediato

Olores que no debes ignorar en tu auto

¿Te ha pasado de ir manejando y de repente sentir olor a quemado sin saber de donde proviene? ¿O de echar combustible y luego sentir olor, pero dentro del auto? Sí, suele pasar y no es poco importante. Te contamos los detalles de por qué ocurre y cuál es el peligro.

Uno de los más peligrosos es el olor a nafta o combustible. Si percibes este aroma dentro del habitáculo o cerca del auto, podría indicar:

  • Una fuga en el sistema de inyección
  • Filtración en el tanque o en las mangueras de combustible.
  • Problemas con canister o filtro de carbón activo
  • Problema con la tapa de combustible

Este tipo de problema no solo afecta el rendimiento del motor, sino que también representa un alto riesgo de incendio. Ante este olor, lo recomendable es detener el auto y acudir a un mecánico de inmediato.

Otro signo de alarma es el olor a goma quemada o el olor a quemado en general. Este aroma suele estar relacionado con:

Imagen creada con la IA de Google para referirnos al olor a quemado que suele sentirse en un auto. Este es otro de los olores que pueden ser peligrosos y señalarnos de que algo no funciona bien

  • Problemas en el sistema de frenos, en el embrague o incluso en la correa de transmisión.
  • Fugas del aceite o el anticongelante
  • Algún tipo de mal contacto eléctrico
  • Autocombustión del aceite del motor

En cualquiera de los casos, no es normal que un auto huela a quemado: puede tratarse de fricción excesiva, un sobrecalentamiento o piezas que están desgastadas y podrían fallar en cualquier momento.

Qué hacer si detectas estos olores

  • No ignores la señal: un olor fuerte y persistente nunca es normal en un auto.
  • Apaga el vehículo: si el olor es intenso, evita seguir conduciendo.
  • Consulta a un especialista: solo un mecánico podrá identificar la causa exacta y resolverla de forma segura.

Tanto el olor a combustible como el olor a quemado son advertencias que tu auto te envía. Prestarles atención a tiempo puede salvar no solo tu vehículo, sino también tu seguridad.

