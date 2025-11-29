El espejo de agua más grande de Argentina es el origen de un color único en el mundo: de qué se trata

El lago ocupa una cuenca moldeada por glaciares: su forma, sus profundidades y su entorno montañoso hablan de épocas en que el hielo dominaba el paisaje. Sin embargo, más allá de su tamaño, lo que realmente lo distingue a escala mundial es su espectacular color, un tono turquesa o lechoso que convierte sus aguas en un espejo irrepetible.
Lago Argentino: el espejo de agua más grande de Argentina tiene un color único
La tonalidad singular del Lago Argentino no es obra del azar: tiene un origen natural, glacial y geológico. Su color proviene de un fenómeno conocido como “harina de roca” o “harina glaciar” un sedimento muy fino generado por la abrasión de los glaciares sobre la roca.
Los glaciares que alimentan el lago, como el Glaciar Perito Moreno, actúan como gigantescas lijas, pues al moverse, raspan y pulverizan la roca subyacente, generando partículas ultrafinas. Cuando el hielo se derrite, estas partículas quedan suspendidas en el agua del lago.
Esa suspensión de sedimentos altera la forma en que la luz solar penetra y se dispersa en el agua, filtrando y reflejando los tonos azul-verdosos, generando el color turquesa-lechoso característico.
Así, lo que a simple vista parece un agua de fantasía es, en realidad, un registro visible de procesos naturales profundos de hielo, roca y tiempo que hacen del Lago Argentino un lugar único.
Características del Lago Argentino
- El lago cubre una superficie de aproximadamente 1.415 kilómetros cuadrados.
- Ese tamaño lo posiciona como el cuerpo de agua dulce más extenso del país.
- El Lago Argentino alcanza en algunos puntos hasta 500 metros de profundidad, lo que lo convierte en uno de los lagos más profundos del mundo.
- La zona experimenta un clima semiárido frío con veranos frescos a cálidos, muy secos e inviernos frescos a fríos, ligeramente más húmedos.
- La principal ciudad base para visitar esta maravilla de la naturaleza es El Calafate.
- El Calafate es un importante destino turístico como centro para visitar diferentes partes del Parque Nacional Los Glaciares, incluyendo el Glaciar Perito Moreno, Cerro Chaltén y Cerro Torre.