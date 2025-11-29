El espejo de agua más grande de Argentina es el origen de un color único en el mundo: de qué se trata

El lago ocupa una cuenca moldeada por glaciares: su forma, sus profundidades y su entorno montañoso hablan de épocas en que el hielo dominaba el paisaje. Sin embargo, más allá de su tamaño, lo que realmente lo distingue a escala mundial es su espectacular color, un tono turquesa o lechoso que convierte sus aguas en un espejo irrepetible.

Lago Argentino: el espejo de agua más grande de Argentina tiene un color único

Lago Argentino (3) Una de las características más llamativas y que define a este espejo de agua naciente del Lago Argentino es su sorprendente color turquesa o lechoso.

La tonalidad singular del Lago Argentino no es obra del azar: tiene un origen natural, glacial y geológico. Su color proviene de un fenómeno conocido como “harina de roca” o “harina glaciar” un sedimento muy fino generado por la abrasión de los glaciares sobre la roca.