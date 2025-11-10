Sin embargo, la geografía de América Latina aún tiene secretos que asombran incluso a los expertos. Muy por encima de los 3.800 metros del Titicaca, otro cuerpo de agua desafía los límites de la altura y la resistencia de la vida. Según el portal especializado Patagonia, este lago se encuentra a una altitud de 6390 metros. Te contamos de que se trata.

_Ojos del Salado

El país de América Latina con el lago más alto del mundo: supera al Titicaca con más de 6.000 metros

Su nombre es el lago Ojos del Salado, y se encuentra en la frontera entre Chile y Argentina. Este diminuto, pero majestuoso, cuerpo de agua se forma en el cráter del volcán activo más alto del mundo, también llamado Ojos del Salado.