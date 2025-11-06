La creación desde cero de una ciudad-inteligente en América Latina integra vivienda social, tecnología, ecología y comunidad, en un esfuerzo por combinar desarrollo urbano moderno con inclusión.

Croatá Laguna Ecopark (1)

El país de América Latina con la construcción de la ciudad más inteligente de la región

Ubicada en el distrito de Croatá, Brasil, la Smart City Laguna es un referente de ciudad inteligente en América Latina y un ejemplo destacado en el mundo por su enfoque integral hacia la sostenibilidad y la innovación. Diseñada desde cero para acoger hasta 21 000 habitantes es un modelo replicable para otras iniciativas urbanas de la región y del planeta.