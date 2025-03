El lago de los cinco colores: es Patrimonio de la UNESCO y único en el mundo.

El lago de los cinco colores

El Five Flower Lake o "lago de los cinco colores" es un espejo de agua extraordinario. Sus aguas transparentes y matizadas que forman diferentes tonalidades son un espectáculo. Como está dentro del parque nacional, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y Reserva Mundial de la Biosfera, según indica The Global Alliance of National Parks.

five flower lake lago.jpg El lago de los cinco colores se ubica en China.

Entre todos los espejos de agua, Five Flower Lake es quizás el lago más conocido. Tiene colores especiales debido al agua calcárea y las algas. En combinación con flores que flotan en la superficie, tiene una paleta de colores muy hermosa. Cabe destacar que se vuelve aún más atractivo en otoño, cuando las hojas se tornan anaranjadas, rojas y amarillas, creando hermosos reflejos en el agua.