José Rizzo alertó que si no mejoran las ventas de carne habrá despidos

Carnicería Carne Trozadero.jpg El aumentos de los costos de un comercio y la baja demanda de carne hace que los empresarios no puedan trasladar aumentos en los precios.

►TE PUEDE INTERESAR: El dueño de Carnes Rizzo dijo que los frigoríficos están llenos de carne de asado que no se vende por el precio



Ante este panorama en el cual los gastos de combustible, alquiler, impuestos no se puede achicar, el impacto podría recaer sobre los empleados. "No quiero echar miedo a la gente del comercio, pero realmente es lo que está pasando. Los márgenes prácticamente de las Pymes han desaparecido. Se está absorbiendo gran parte y más que todo en la carne, que no acompaña la inflación y no se puede actualizar porque si no, no se vende. De continuar esta situación, no tengo dudas que no solamente el comercio de la carne o los frigoríficos vamos a hacer ajustes, sino que será general".

La venta de carne y lo que compra la gente

El empresario sostuvo que los cortes de asado se venden especialmente de viernes a domingo, mientras que en resto de la semana los mendocinos buscan blandas, molida y algunos cortes con hueso muy económicos. "La gente está reticente a comprar asado en la semana", observó.

"Esperamos que si se reflejan los aumentos de sueldos podamos recuperar la venta y así no tener que tomar decisiones en cuanto a bajar costos. La carne es un negocio que se maneja por oferta y demanda", sostuvo el empresario.

Carnicerias - Coronavirus Mendoza (13).jpg Esperan que el aumento en los salarios reactive el consumo de carne. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

►TE PUEDE INTERESAR: Condena, libertad y expulsión del país para los hinchas de Colo Colo que agredieron a periodistas del Canal 7



Insistió que el consumo de carne hoy es menor, y que a pesar de los aumentos la gente elije más el pollo o algún corte de cerdo que esté barato, como la costilla de cerdo.

"El comercio minorista está haciendo malabares para mantener los kilos, tratar de mantener la estructura y sus costos para no tener que sacar gente. Todo esto va a traer serias consecuencias si el mercado no se reanima y tendrán que tomar cada uno las decisiones para que su estructura pueda funcionar. Por ahora estamos salvándonos porque la carne no tuvo incrementos que acompañen la inflación porque la demanda esta tranquila".