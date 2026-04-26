Qué significa cuando a las costeletas les sale espuma:¿Hay que preocuparse?

En realidad, la espuma que aparece cuando se cocinan costeletas es agua mezclada con proteínas y grasas y que, al ser calentada, se libera en modo de espuma y que hace su aparición durante la cocción. En esto también tiene que ver la sal utilizada para cocinarla.

Si bien, se puede evitar la formación de espuma al cocinar a mayor temperatura o agregar la sal al final, hay que tener en cuenta que no está mal que aparezca, ya que se trata de una reacción natural y no hay motivos para preocuparse a la hora de comer la costeleta que acaba de ser cocinada.

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Cómo elegir una buena costeleta

Al momento de elegir costeletas hay que tener en cuenta algunos puntos muy importantes, para de esa manera asegurarse que estarán sabrosas.

Para empezar, la costeleta debe tener un color rojo vivo y su grasa debe ser blanca. Además, al tocarla, su carne debe sentirse firme. Por el contrario, de lo que muchos piensan, si llega a estar blanda, es una mala señal, porque podría no ser fresca.

Además, hay que tener en cuenta el olor que despida esta carne, ya que si el aroma es feo, es otra señal de que puede estar la costeleta en mal estado.