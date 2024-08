adiestramiento, perro.jpg El comando de adiestramiento para lograr que tu perro se quede quieto en 60 segundos

El truco para que tu perro se siente en menos de 60 segundos

Antes de explicar este comando de adiestramiento, es necesario explicar que debes tener mucha paciencia para lograr que tu perro incorpore esta conducta. La orden para que el animal se quede quieto es algo difícil de incorporar, ya que su instinto lo hará seguirte a todas partes.

No obstante, para lograr este comando de adiestramiento denominado "quieto" todo lo que tienes que hacer es hacer que tu perro se siente o eche y decirle quieto. Una vez que lo haga, es momento de darle una recompensa de alimento.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué beneficios trae tener mascotas para la salud mental?

perro, adiestramiento.jpg El comando de adiestramiento para lograr que tu perro se quede quieto en 60 segundos

Es importante que solo le des el premio si permanece quieto, ya que de esa manera el perro entenderá lo que debe hacer. Si ves que lo hace dos o tres veces, es momento de que comiences a aumentar la distancia de manera gradual para fortalecer este ejercicio de adiestramiento.

Es recomendable que inicies el ejercicio en un lugar del hogar en donde estén solo tú y tu mascota. A medida que aumentas la distancia, puedes probar este truco en lugares con más distracciones como un parque o con familiares alrededor.

Otro aspecto a considerar es que, si el perro no entiende la orden y no cumple, no debes regañarlo. Simplemente, bastará con que le digas que no y que no le des su premio.