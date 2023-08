Diez mendocinos buscan hacer en esquí la ruta que hizo San Martín hace 200 años

tunuyán expedicion real de la cruz 2.jpg La imagen fue tomada en el 2022 en el Valle de Manantiales, en Tunuyán. Foto: Gentileza Raúl Nahim

Además, la Asociación Cultural Samartiniana del Valle de Uco también dio su apoyo a la expedición, y expresó en un documento: "Nos llena de orgullo poder respaldar esta travesía que sigue los pasos del ilustre General San Martín, nuestro amado libertador, en su regreso glorioso. En especial, en este año tan significativo en el que conmemoramos el bicentenario de ese hecho histórico que tanto nos identifica como argentinos del Valle de Uco", y agregaron: "La ruta que utilizará la expedición invernal nos permitirá conectar con nuestra historia y fortalecer nuestro sentido de pertenencia a esta tierra valletana".

El deportista también destacó la gran colaboración que recibieron de la sede de Recursos Naturales del Valle de Uco, que los ayudó a organizar toda la documentación, le hicieron las correcciones necesarias para presentar todo lo necesario y hasta sumaron una nota para destacar la importancia de la expedición para Tunuyán, y de esa manera el expediente llegó completo a manos de las autoridades que otorgan los permisos.

La idea del equipo Backcountry Valle de Uco es comenzar la expedición el día 29 de agosto y terminar la travesía el 6 de septiembre. Pero para concretarlo tal como lo tienen previsto, necesitan la autorización de Recursos Naturales, donde deben pasar por varias revisiones hasta ser aprobados.

"Somos un pueblo de montaña que no mira a la montaña, que no tiene idea de cómo es ni qué hay, y para poder cuidarla hay que conocerla", expresó apasionado Raúl Nahim, quien lleva años con el deseo de concretar proyectos en esa zona de la Cordillera de Mendoza.

tunuyán expedicion real de la cruz 6.jpg Serán 12 experimentados andinistas y equipados que intentarán llegar al refugio militar Real de la Cruz. Foto: Gentileza Raúl Nahim

Quiénes harán la expedición sanmartiniana en Tunuyán

Son 12 hombres amantes de los deportes de invierno en hielo, en nieve, en zonas agrestes y poco exploradas, con mucha experiencia en diferentes áreas. Nicolás Petkovic es médico de montaña, y será el encargado de monitorear la salud de todo el equipo, especialmente en altura, donde es necesario tener cuidados puntuales para que el organismo responda correctamente.

Leonardo Rodríguez es un guía local que realizó esta travesía dos veces y es quien más conoce el terreno donde irán. Además, contarán con Alfonso Lavado, de Ushuaia, Carlos Nahim y Santiago Gandía, los fotógrafos que documentarán la expedición con imágenes.

tunuyán expedicion real de la cruz 8.jpg "Somos un pueblo de montaña que no mira a la montaña, que no tiene idea de cómo es ni qué hay, y para poder cuidarla hay que conocerla", expresó Raúl Nahim. Foto: Gentileza Raúl Nahim

Facundo Ureta, oriundo de Ushuaia, es observador níveo y rescatista en zonas agrestes certificado. Será quien analice el manto de nieve que encuentren en el refugio Real de la Cruz, mientras que Facundo Pechemiel, Sebastián Salatino y Omar Zeid son instructores de esquí, además de Alfonso Lavado y Facundo Ureta que también son instructores de snowboard.

También participarán con diferentes roles los andinistas locales Martín Quintana, Fernando Massi y Raúl Nahim, quien es desarrollador deportivo y profesor de tenis hace más de una década.

Plan de contingencias para hacer la ruta sanmartiniana

El principal objetivo de estos deportistas invernales es fijar un precedente en esquí en una ruta que hizo San Martín justo cuando se cumplen 200 años de su retorno, y dejarlo documentado. Para lograrlo, presentaron todos los documentos necesarios para asegurar que son todas personas idóneas y expertas alta montaña, ya que alcanzarán los 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar.

Irán hasta el refugio militar Real de la Cruz, ubicado a 17 kilómetros del Paso Internacional con Chile, Portillo de Piuquenes. En invierno está cerrado y sólo se habilita por el Ejército de diciembre a marzo para albergar a andinistas que hagan la expedición a pie o a caballo.

Allí los deportistas intentarán esquiar en lugares vírgenes, explorar y recorrer la zona, y evaluar el manto níveo para dar lugar a nuevas actividades en un sector de la montaña mendocina poco explorada en invierno.

Para ser autorizados, presentaron un seguro por cualquier inconveniente que puedan tener en el lugar, y entregaron un detallado plan de contingencia en el cual señalaron que contarán con comunicación por radio VHF, además de satelital para dar aviso ante cualquier problema.

tunuyán expedicion real de la cruz.jpg El refugio militar Real de la Cruz permanece abierto de diciembre a marzo y tiene lugar para albergar a 50 andinistas que llegan a pie o a caballo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los 12 hombres saben de asistencias en primeros auxilios, por lo que cuentan con la posibilidad de una atención primaria y hacer una autoevacuación, siempre y cuando el accidentado no necesite ser evacuado de inmediato.

Llevarán equipo necesario para rescates en caso de alguna avalancha, botiquín y elementos para primeros auxilios, además de cuerdas, cascos, piquetas y crampones para avanzar en hielo, además de la ropa adecuada para soportar temperaturas de -20 grados y los equipos de esquí y snowboard.

Otro aspecto fundamental en la travesía que esperan realizar es la hidratación. Para eso, llevarán todos los elementos correspondientes para derretir nieve y tomarla, ya que en la montaña se debe beber un litro de agua por metro de altura en donde estén por día. A partir de los 3.000 metros de altura ya no hay arroyos ni salidas de agua debido a que se congelan, por lo que desde allí deberán generarla para consumir 3 litros de agua por persona, por día.

Raúl Nahim detalló que cada uno llevará una mochila de entre 35 y 40 kilos con todos lo necesario para los 7 días que prevén que dure la expedición. Respecto a la comida, el deportista indicó que lo ideal sería llevar al menos 200 raciones de comida liofilizada, un alimento muy liviano, fácil de llevar, que se consume en altura y se prepara sólo con agua caliente.

tunuyán expedicion real de la cruz 3.jpg Expedición en el Valle de Manantiales, en Tunuyán, en el 2022. Foto: Gentileza Raúl Nahim

El día a día de la expedición Real de la Cruz Invernal

Cuentan con dos vehículos de nieve que les permiten ir con seguridad y llevar más recursos. Llegarán hasta donde les permita la nieve, ya que el acceso es fácil hasta el Manzano Histórico y luego el camino es de tierra.

Después caminarán entre 20 y 25 kilómetros sobre nieve para llegar hasta el refugio militar Real de la Cruz, y luego harán la misma distancia para regresar a los vehículos una vez concluida la expedición.

"Se va a buscar esquiar desde la ventana del Portillo hasta el Valle del Real de la Cruz una línea de aproximadamente 10 kilómetros. Sería épico porque no se hizo nunca, no se registró, no se documentó nunca, sería un hito", expresó Nahim, quien agregó que no cruzarán a Chile: "Sólo vamos a ir hasta el refugio militar, inspeccionaremos la zona y nos volvemos".

tunuyán expedicion real de la cruz 7.jpg Los 12 andinistas tienen mucha experiencia en montaña y en esquí, splitboard y snowboard. Foto: Gentileza Raúl Nahim

"El trámite viene bien, pero es burocrático y lleva tiempo. Empezamos a mediados de julio. Ya pasamos una parte, ahora pasa a letrados y área técnica, una junta examinadora, y debería salir la resolución que nos autorice a ingresar a la reserva para hacer la expedición", señaló el deportista.

Y concluyó: "En Tunuyán es muy difícil que la gente conozca del Manzano para arriba. Después del puesto Portinari, de Gendarmería, a 12 kilómetros del Manzano Histórico no conocen nada".