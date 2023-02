Récord en el Aconcagua: pedaleó desde Mendoza a Horcones, hizo cumbre y regresó a la Ciudad en 54 horas

►TE PUEDE INTERESAR: La hazaña e historia de vida del montañista ruso sin piernas que llegó a la cumbre del Aconcagua

La modalidad que utilizó para concretar su objetivo se denomina nonstop, lo que significa que todos estos pasos antes mencionados se realizan sin detenerse.

Martín Erroz subiendo Aconcagua.jpg Martín Erroz durante el ascenso a la cima del Aconcagua, entre Horcones y Confluencia.

Pero, además, el mérito de este mendocino es que el viaje en bicicleta y el ascenso al Aconcagua fue cargando por si mismo todos los elementos necesarios para alcanzar su meta, un detalle poco habitual para quienes se deciden a subir al pico más alto de América.

En diálogo con Diario UNO, Erroz contó cómo fue que se propuso y concretó esta meta

Animarse a proyectar en grande

Martín Erroz conoce la montaña desde chico. Fue durante 15 años guía en el Aconcagua y ha subido a la cumbre en reiteradas oportunidades. Sin embargo, esta idea de llegar por sus propios medios hasta la entrada del parque, subir, bajar y volver a Mendoza en bicicleta, cargando solo sus elementos, fue un proyecto que tuvo durante mucho tiempo en la cabeza, pero no concretaba.

Martín Erroz 1.jpg Antes de realizar su gran objetivo, Martín probó uno similar: pedalear desde Mendoza a Vallecitos, subir y descender el cerro El Plata y regresar. Esto le insumió 21 horas y media.

La idea era volver a las bases, porque ahora hay muchísimos servicios, y todo se hace más fácil. Pero yo quería hacer todo por mi cuenta, eso me da mucho placer, no depender de nadie La idea era volver a las bases, porque ahora hay muchísimos servicios, y todo se hace más fácil. Pero yo quería hacer todo por mi cuenta, eso me da mucho placer, no depender de nadie

Para probar que era posible, el 4 de enero pasado, se preparó su cargamento, tomó su bicicleta y pedaleó hasta el cerro El Plata, en Vallecitos. Allí subió y descendió el cerro y volvió a su casa pedaleando. Fue una prueba que salió muy bien y pudo concretar en menos de 22 horas.

Pero para encarar la verdadera hazaña tuvo que hacer algunos pasos más, tuvo en cuenta algunos cuidados.

En primer lugar, pidió a través de una nota, un acompañamiento de Gendarmería en alta montaña, por el peligro de transitar en bicicleta por la misma ruta que lo hacen los camioneros.

La gente me decía, cómo vas a hacer todo eso, la montaña es peligrosa. A mi la montaña no me da miedo, lo que me daba miedo eran los camiones La gente me decía, cómo vas a hacer todo eso, la montaña es peligrosa. A mi la montaña no me da miedo, lo que me daba miedo eran los camiones

Consiguió ese acompañamiento y fue la única asistencia que recibió.

Por otra parte, pidió un permiso especial para ingresar al Parque Aconcagua en un horario fuera de lo común y también logró conseguirlo.

Una vez llegado a la base del Aconcagua, la subida y el descenso le fueron muy fáciles, ya que lo ha realizado en 20 oportunidades, muchas de ellas junto a su hermano Matías, un guía de montaña a quienes muchos conocen como "Matoco".

"Solo tuve que tener cuidado en el sector donde hay una zanja, ya que el terreno está muy resbaladizo por el hielo y allí han habido muchos accidentes esta temporada", explicó.

Una vez que llegó nuevamente a la base, tomó la bicicleta y volvió a su casa pedaleando solo, como quien va a dar un paseo al parque.

Hay que destacar que Martín no tuvo ayuda para subir la carga.

Martin Erroz carga ok.jpg En esta imagen se puede ver parte de la carga que llevaba Martín durante su aventura.

"Llevaba mis elementos yo, portaba aproximadamente 25 kilos, porque además de lo que necesitaba para hacer cumbre, llevaba mucha comida, teniendo en cuenta el tiempo que iba a demorar en concretar el proyecto", contó.

Un récord en el Aconcagua que no quedó registrado

Martín es conciente que lo que realizó durante estos últimos días en el parque Aconcagua fue un verdadero récord. Sin embargo, no estaba interesado en registrarlo.

Esto porque si alguien va a llevar adelante lo que promete ser una proeza que no se ha concretado antes, existe un protocolo a seguir para que quede registrado.

A mi no me interesaba hacerlo, esta es una aventura propia, es algo mío, así me gusta vivirlo A mi no me interesaba hacerlo, esta es una aventura propia, es algo mío, así me gusta vivirlo