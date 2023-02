La hazaña e historia de vida del montañista ruso sin piernas que llegó a la cumbre del Aconcagua

► TE PUEDE INTERESAR: Jennifer Arce, la primera joven sorda que quiere llegar a ser reina de la Vendimia

La vida de un muy joven soldado ruso de 22 años, tuvo un increíble -y doloroso- cambio de rumbo, cuando una avalancha de nieve hizo colapsar el techo de su cuartel en Omsk, mató a 23 de sus 42 compañeros, y dejó al resto con severas secuelas. Él perdió sus dos piernas, pero a partir de allí comenzó a escribir una nueva historia de vida, la de la superación, enarbolando como bandera la frase "sin excusas". la que lleva tatuada en su piel.

Rustan no se quedó con "pudo haber sido", ni se escudó en su discapacidad para llevar una vida más tranquila. Acuñó la frase "Prefiero una patada a la lástima", toda una declaración de principios para el alpinista europeo.

Nabiev tiene actualmente 28 años, está casado y es papá de dos niñas. Tras el accidente en el cuartel de la Fuerza Aerotransportada en 2015, se volcó al montañismo y a aceptar cada vez más grandes desafíos. Comenzó el desafío de los Seven Summits (las siete cumbres más altas del mundo). En 2020 ascendió en su país a la cumbre más alta de Europa, el monte Elbrus, de 5.642 metros, y ya en diciembre del año pasado superó los 5.893m del africano cerro Kilimajaro.

Su máximo logro fue alcanzar la cumbre de un "ochomil", cuando en octubre del 2021 ascendió hasta la cúspide del cerro Manaslu, de 8.163 metros, en Nepal, cuando muchos pensaban que sería "una carga" en la expedición.

El reconocimiento de un grande de nuestra montaña

Uno de los más reconocidos montañistas mendocinos, Ulises Corvalán, se lo cruzó en plena subida en el Aconcagua, y quedó impresionado por la fortaleza del ruso. por ello posteó en su cuenta de Instagram:

"Cuando pienses que no puedes más… Cuando sientas que no puedes dar ni un solo paso más… Cuando todas tus excusas te piden renunciar… Entonces piensa en @rustam_nabiev92 !!!.

Gracias Rustam ! Un ejemplo de motivación y perseverancia, tuve el honor de cruzarme con el también en Manaslu (8.163 mts) un caballero, siempre dispuesto a parar y hablar con nosotros, bípedos mortales, de su experiencia. Llegó a la cumbre de Aconcagua de noche. Un TITÁN! Gracias Rustam", cerró la publicación que acompañó con un video que muestra al ex paracaidista en pleno ascenso.

El orgullo del logro y de ser ruso

Por su parte, tras el logro, Nabiev escribió en su cuenta de la red social Instagram, donde tiene 1.400.000 seguidores: "En la montaña se obtiene la máxima sensación de libertad. No hay política, guerras, disputas, las personas no se distinguen por el color de la piel, no se juzgan por la ropa, por la apariencia, no se violan sus derechos y todo lo demás. Incluso no saber el idioma no crea una barrera especial para la comunicación. Se siente como si estuvieras entre dos mundos donde reina un solo idilio y armonía", escribió.

También superó la satisfacción personal, para ungir con sus hazañas a su valientes compatriotas. "Rusia tiene a la gente más fuerte. Eres un hombre fuerte. ¡Eres un héroe!", le dijeron en el Parque Provincial Aconcagua.

Luego agregó que orgulloso escuchó de otras andinistas: "Las personas más fuertes están en Rusia", y luego reflexionó: "Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera alegría viene cuando inspiras, animas y diriges a alguien a su destino. Es muy difícil darse cuenta de cuántas personas sufren a causa de cualquier accidente, por las decisiones y acciones no pudieron influir!", concluyó.