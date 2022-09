Laura Horta, la mendocina de 54 años, hizo cumbre en una de las montañas más altas del Himalaya

laura horta 7.jpg Laura Horta, la decana de la Universidad Maza, hizo cumbre en el Manaslu a las 11.45 de Nepal. Imagen ilustrativa Foto: Redes Sociales

Después de varios días de lluvias y fuertes nevadas que ponían en peligro la expedición debido a la alta probabilidad de avalanchas, una ventana de buen tiempo se abrió el lunes y le dio a Laura una nueva esperanza para cumplir su sueño, por el que tanto sacrificio hizo durante todo este 2022. Así fue como la académica de 54 años supo aprovecharlo y coronó la soñada cumbre.

Sus entrenadores Gonzalo Dell Angola y Sergio Furlan, fueron los primeros en dar a conocer la esperada noticia. Indicaron que luego de llegar al campamento III, a 7.300 metros de altura, la expedición de Laura decidió largarse directo a la cumbre para evitar posibles avalanchas en el campamento IV. Fue un verdadero desafío para la mendocina, pero demostró una enorme fortaleza física y mental.

Furlan sostuvo que esta decisión significó un esfuerzo doble para Laura de lo que hace un alpinista común, ya que hizo en una jornada lo que generalmente se hace en tres días. Generalmente, descansan en campamento III, al día siguiente salen al campamento IV, y luego de descansar varias horas suben hacia la cumbre y vuelven a bajar al campamento IV, donde recuperan energías y luego bajan al campamento III.

Camino hacia la cumbre del Manaslu

La expedición de la decana de la Universidad Maza comenzó el 27 de agosto, cuando partió de Mendoza hacia Katmandú, donde contrató todos los servicios y equipo técnico necesario para el Manaslu.

manaslu himalaya laura horta.jpg La cima del Manaslu es una de las 8 montaña más altas del mundo. Su nombre significa "Montaña de los Espíritus “, y surgió por los habitantes de la zona que creen que existe un Dios en su cima. Foto: Gentileza viajesanepal.com

El 6 de septiembre pisó el campamento base, a 4.750 metros sobre el nivel del mar, al lado del glaciar Manaslu. Allí estuvo cerca de una semana para aclimatarse y acostumbrarse a la altura, mientras continuaba con su entrenamiento para no perder masa muscular y aprender a moverse con comodidad a esa altura.

Luego de hacer varias rotaciones entre los campamentos I, II y III como parte de la preparación para llegar a la cumbre, el viernes 23 de septiembre Laura Horta contó en sus redes sociales que debieron bajar del último campamento debido a que no paraba de llover, y había un gran peligro de avalanchas. De todas formas, detalló en ese momento que estaba muy bien, que pudo dormir, comer, no tuvo dolor de cabeza y no necesitó oxígeno.

Esta situación obligó a la expedición regresar al campamento base y esperar a que pasara el mal tiempo. Pero, estudiando el pronóstico, parecía que las condiciones no iban a mejorar hasta los primeros días de octubre, por lo que la estadía de la mendocina se prolongaría mucho más. Finalmente, se dio un breve período de buen tiempo desde el lunes, que la mujer de 54 años, madre de tres hijos y esposa, supo aprovechar.

Luego de pisar la cumbre del Manaslu, comenzó el descenso hacia el campamento III junto a los sherpas que la acompañaron en todo momento, donde pudo hidratar y descansar tras cumplir su sueño.

Avalancha en el Manaslu

El lunes, una avalancha en el Manaslu arrastró a 14 andinistas. Dejó dos muertos y los 12 heridos, de los cuales cuatro están en grave estado.

Ocurrió a más de 7 mil metros de altura, entre el campamento III y el IV, donde enorme avalancha de hielo y nieve se desprendió y arrastró a 14 andinistas.

Por eso, destacaron que la estrategia del equipo Sherpa en el que iba Laura Horta fue muy buena, debido a que esquivaron el campamento IV, y sin saberlo, evitaron estar en el momento de la avalancha.

Como consecuencia del desprendimiento, confirmaron la muerte de un guía nepalí, mientras que la reconocida alpinista y esquiadora estadounidense Hilaree Nelson estuvo desaparecida y fue encontrada sin vida este miércoles. En el momento de la avalancha, la mujer descendía con esquíes de la cumbre del Manaslu junto a su marido Jim Marrison. Ella cayó unos 25 metros por una una grieta y desapareció, mientras que su marido se salvó.

Tras un amplio operativo con helicópteros para encontrarla, fue hallada muerta. Con helicópteros sacaron su cuerpo y lo bajaron al campamento base, desde donde será trasladado a Katmandú.