Después de las tormentas de verano, y ahora con la próxima llegada del otoño hay cambio de placard y de ropa. Entre estos objetos el paraguas vuelve a tenerse a mano antes de salir de casa. Sin embargo, muy pocas personas saben la superstición que gira en torno a este ordinario objeto para cubrirse de la lluvia.
Crónica de una superstición olvidada: la historia que nadie conoce sobre los paraguas
Este utensilio, convertido casi en un artículo de moda para protegerse de la lluvia, es protagonista de una superstición que siembra temor
La historia más conocida sobre el paraguas es que es de mala suerte abrirlo dentro de una casa, pero no es la única superstición existente. Hay al menos ocho y en esta nota te las contamos para que tengas especial atención al usar uno.
Las ocho supersticiones sobre los paraguas que casi nadie conoce
La primer y más conocida superstición nace del Antiguo Egipto donde se usaban paraguas para proteger a la gente del sol, no como ahora que contrariamente se usa para la lluvia. Para aquella época, abrir uno dentro de casa se consideraba un insulto al dios sol, Ra, y se creía que traía mala suerte. De allí la famosa superstición de que abrir un paraguas bajo un techo atrae desgracia para la persona que lo carga.
Otra creencia tiene su origen en la idea de que un paraguas, que protege de los elementos, no debe introducirse en el hogar, ya que podría perturbar a los espíritus protectores, aludiendo que poner un paraguas sobre la cama o cualquier mueble atrae la mala suerte o la enfermedad.
La tercera superstición sugiere que un paraguas caído es señal de dificultades inminentes, y para evitar el mal augurio, alguien más debería recogerlo por ti, ya que sino, significa mala suerte o problemas en el trabajo.
Una superstición menos conocida, está aplicada al mundo del amor y las bodas. Pues el paraguas simboliza refugio y protección, que se cree que se extiende a los recién casados, asegurándoles un matrimonio feliz y seguro. Es decir, contrariamente a lo antes mencionado, casarse bajo un paraguas trae buena suerte a la pareja.
Además, increíblemente se dice que llevar un paraguas evita que llueva, mientras que dejarlo atrás o salir de casa sin él garantiza un aguacero. Esta ocasión se trata más de una observación humorística a menudo conocida como la Ley de Murphy.
Respecto a supersticiones con historias más terroríficas claro que las hay y los paraguas son gran parte de ellas. En el folclore japonés según la leyenda, los paraguas viejos, descuidados o desechados, pueden transformarse en estos espíritus traviesos o criaturas sobrenaturales.