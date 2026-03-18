Crónica de una superstición olvidada: la historia que nadie conoce sobre los paraguas

Otra creencia tiene su origen en la idea de que un paraguas, que protege de los elementos, no debe introducirse en el hogar, ya que podría perturbar a los espíritus protectores, aludiendo que poner un paraguas sobre la cama o cualquier mueble atrae la mala suerte o la enfermedad.

La tercera superstición sugiere que un paraguas caído es señal de dificultades inminentes, y para evitar el mal augurio, alguien más debería recogerlo por ti, ya que sino, significa mala suerte o problemas en el trabajo.

_paraguas en una boda Mas allá de sus usos conocidos, el paraguas es un objeto que vibra bajo supersticiones buenas y sobre todo, malas.

Una superstición menos conocida, está aplicada al mundo del amor y las bodas. Pues el paraguas simboliza refugio y protección, que se cree que se extiende a los recién casados, asegurándoles un matrimonio feliz y seguro. Es decir, contrariamente a lo antes mencionado, casarse bajo un paraguas trae buena suerte a la pareja.

Además, increíblemente se dice que llevar un paraguas evita que llueva, mientras que dejarlo atrás o salir de casa sin él garantiza un aguacero. Esta ocasión se trata más de una observación humorística a menudo conocida como la Ley de Murphy.

Respecto a supersticiones con historias más terroríficas claro que las hay y los paraguas son gran parte de ellas. En el folclore japonés según la leyenda, los paraguas viejos, descuidados o desechados, pueden transformarse en estos espíritus traviesos o criaturas sobrenaturales.