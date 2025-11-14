¿Qué significa?: te explico por qué es mala suerte abrir un paraguas en una habitación cerrada

Las primeras referencias gráficas datan del 2400 a.C. El primer paraguas encontrado en una tumba fue el del emperador Qin Shi Huang, según registros de la historia.

También existen algunas leyendas chinas sobre una joven llamada Lu Mei, quien construyó un instrumento para protegerse de la lluvia en una sola noche. La joven transformó 32 varillas de bambú y una tela en un paraguas.

Los primeros paraguas de la historia estaban reservados para la nobleza y simbolizaban poder, estatus y riqueza. La Ruta de la Seda permitió que el paraguas se expandiera diferentes zonas de Asia.

¿Qué significa?: la historia detrás del mito del paraguas

Muchas personas reaccionan con enojo y euforia cuando alguien intenta abrir un paraguas en el interior de casa. Esta historia tiene varios orígenes posibles.

Originalmente, la historia o mito surgió en Egipto. El paraguas originalmente se usaba para cubrirse del sol. Para los egipcios, el dios del sol, Ra, es uno de los más importantes. Para ellos, utilizar un paraguas en un lugar donde no da el sol es una ofensa para el dios.

paraguas abierto Abrir un paraguas puede atraer mala suerte a la casa o los espacios cerrados, según las historias.

En la época moderna la historia tomó otra forma, un poco más funcional y simple. Abrir un paraguas en un espacio cerrado puede ocasionar accidentes, heridas o romper cosas frágiles. El mito se fue inculcando con la idea central de que este acto "trae mala suerte".

También existen otras supersticiones en torno al paraguas, como la idea de que puede traer mala suerte si se deja encima de una cama o problemas en el trabajo si cae al suelo. Ya sabes qué significa y de donde viene esta historia tan instaurada.

¿Qué significa?: otras historias y creencias comunes

cruzar los dedos Una superstición es una creencia o mito irracional sin base científica.