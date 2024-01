Contén el aliento al saber si se pincha o no el chorizo en el asado

►TE PUEDE INTERESAR: Una famosa parrillada aclaró: "No cobramos $106.230 un bife de lomo"

chorizo-asado.jpg

Chorizo: se pincha o no en el asado

Hay quienes pinchan el chorizo para desgrasarlo y para otros es pecado mortal clavarles el tenedor.

Los que optan por pincharlos, generalmente lo hacen con el propósito de desgrasarlos.

Y las personas que no lo tocan, piensan que es mejor que conserven la grasa y se cocinen en su “propia esencia”.

chorizo-asado2.jpg

Chorizo: experto habló del tema

Carlos López, fundador y director de la Escuela Argentina de Parrilleros, y dueño de la parrilla Checho, de Villa Ramallo, Buenos Aires, dio su opinión sobre la cocción del chorizo, basada en su extensa experiencia en el rubro.

“El chorizo no se pincha. Al sacarle el hilo quedan dos orificios, uno en cada punta, y eso ya es suficiente para que el jugo salga un poco y no todo, para que no se seque demasiado. Están los que normalmente lo piden mariposa para sándwich y quienes lo quieren muy cocido. Mi recomendación es hacerlo entero”, expresó.

Así como el chorizo y su cocción genera debate, casi todos los cortes en la parrilla del asado siembran controversias, como por ejemplo si se cortan los chinchulines para cocinarlos, o si el vacío, por nombrar otro ejemplo, sale más tierno si se asa entero.