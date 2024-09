Con 2.200 policías, el foco estará puesto en el viento Zonda para el Día de la Primavera

control-policial.jpg Unos 2200 efectivos policiales integraron los diferentes controles de tránsito y alcoholemia que se realizarán desde este jueves al lunes en diferentes puntos de Mendoza.

En tanto, el Ministerio de Energía y Ambiente se sumará a los controles en espejos de agua y espacios verdes de la provincia, en una tarea en conjunto con Defensa Civil teniendo en cuenta el alerta por viento Zonda para este jueves y el sábado.

Se incorporarán el área de Salud y la DGE que tendrán presencia en los diferentes festejos estudiantiles previstos para este fin de semana. Aunque el funcionario aclaró que aún no hay ninguna fiesta habilitada para desarrollarse en este contexto.

La idea del operativo en primavera es "prevenir" y no reprimir

La prevención es el denominador común en cada una de las acciones gubernamentales que se harán este fin de semana especial de primavera. Porque la intención es "tener una celebración en paz, que terminemos el fin de semana en forma positiva sin ningún tipo de problemas", explicó Hernán Amat este miércoles ante la prensa.

Y para ello hizo un llamado a la comunidad, en especial a los padres, para que "tengan mucha conciencia en la información que se les baja a los chicos, que sean precavidos; necesitamos su colaboración". Esto en relación tanto al consumo de alcohol que muchas veces proveen los propios familiares de los adolescentes, como a los incendios que pueden generar si prenden fuego para un asado en lugares no habilitados.

Hernan Amat.jpg Hernán Amat es el director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y detalló el operativo por el Día de la Primavera. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El director general de Relaciones con la Comunidad detalló a Diario UNO que en estos cuatro días de operativo se duplicarán los puestos de control fijos y dinámicos en todo el territorio provincial, y se reforzará la presencia policial en las zonas al aire libre de mayor afluencia de gente y que sea vulnerable de incendios intencionales.

"El operativo en su conjunto será exitoso en la medida en que la sociedad colabore para cumplir con estos objetivos: no queremos más muertes por alcohol al volante ni familias que lo pierden todo porque un fuego mal apagado y en un día con Zonda arrasó con sus casas", declaró el funcionario.

La multa por un incendio intencional puede llegar a los $17 millones

Las multas por incendios intencionales en Mendoza pueden alcanzar los $17 millones. Sin embargo, las autoridades reconocieron que es difícil dar con los responsables.

"Vamos a hacer controles específicos en toda la provincia, con la intención de prevenir y transmitir que existen sanciones muy onerosas en cuanto a aquellos que inicien focos de incendio en cualquier lado que no esté permitido", aseguró Hernán Amat, al tiempo que lamentó que las multas no se apliquen ya que "generalmente no podemos dar con quienes iniciaron el fuego, ese es el gran problema".

Por eso pidió que la gente que apenas vea una llama ardiendo "denuncie, llame al 911" porque "si no los denuncian no podemos agarrarlos in fraganti". Además, la denuncia facilita la tarea de Bomberos y Defensa Civil para "poder apagar el fuego de forma inmediata, concurrir rápido y que no se propague porque ahí es cuando después se complejiza la situación".

incendios en Mendoza-viento Zonda.jpg Los incendios producidos a partir de un fuego casero mal apagado suelen generar estragos en Mendoza si es una jornada de viento Zonda.

En este contexto, el funcionario de Seguridad confirmó que tienen visualizadas las zonas más vulnerables a sufrir daños por incendios intencionales. Y que allí pondrán la lupa para los controles estos 4 días de festejos primaverales y estudiantiles. Ejemplificó áreas de montaña como Potrerillos y El Challao, además de lugares rurales o campos incultos.

"Tenemos zonas un poco más complejas que otras, como son parte de Maipú y Guaymallén, toda esa zona rural del Kilómetro 8 donde hay muchos cañaverales", afirmó Amat. Y lamentó que haya "mucha gente que prende fuego para que crezca el verde o para limpiar, pero después terminamos teniendo estos problemas de que el fuego con el viento se propaga y agarra todo lo que está en su camino".

Recordó que existen lugares habilitados para prender fuego para un asado, por ejemplo, como son los campings, espacios que no ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, de los vecinos.

Buscan poner "de moda" el conductor asignado para evitar el alcohol al volante

Los controles de alcoholemia se reforzarán a partir de este jueves y hasta las primeras horas del lunes en toda la provincia de Mendoza, según adelantó Hernán Amat, del Ministerio de Seguridad.

Y apuntó a los controles policiales en las rutas o accesos de mayor tránsito. Dijo que "serán exhaustivas las requisas de alcohol" en los puntos principales de concentración de jóvenes como El Carrizal, Potrerillos, el Parque General San Martín, Valle Grande en San Rafael o el Manzano Histórico en Tunuyán. Cualquier botella de alcohol que se encuentre en un vehículo requisado "será secuestrada, decomisada", advirtió Amat.

Junto con Diversión Nocturna y la Policía Vial ya se vienen llevando adelante estos controles de alcoholemia en puestos fijos y en puestos dinámicos, que para esta ocasión se duplicarán. Amat destacó en este sentido que el objetivo es la prevención, por ello entregan folletos del programa provincial Hoy Cuido a Mis Amigos con la intención de que el conductor asignado "se ponga de moda".

Hoy Cuido a Mis Amigos.jpg La campaña del Ministerio de Seguridad de Mendoza Hoy Cuido a Mis Amigos pretende poner de moda al conductor designado. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Por conducir alcoholizado la sanción puede abarcar hasta 145 días de arresto para quienes tengan por encima del gramo de alcohol en sangre. Y el valor de las multas puede superar $1.300.000.

En cuanto a los puestos de control policial, para los que se destinarán buena parte de los 2200 efectivos que trabajarán este fin de semana largo de festejos estudiantiles, las locaciones irán cambiando estratégicamente "para que funcionen de modo correspondiente y que la gente no los vaya esquivando".

Hasta este miércoles no había fiestas habilitadas para festejar la primavera

El Gobierno de Mendoza informó por otra parte que hasta este miércoles no había ninguna fiesta habilitada para celebrar la primavera y el Día del Estudiante este fin de semana.

"Por el momento no hay fiestas habilitadas", anticiparon desde el Ministerio de Seguridad y dijeron que "informaremos a través de las redes cuáles fiestas estarán habilitadas".

Controles por alcohol en primavera en San Rafael.jpg Imagen de uno de los operativos de control, con el decomiso de alcohol en vehículos, durante los festejos de primavera del año pasado. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

De todos modos, el director de Relaciones con la Comunidad afirmó que existen unos 200 locales de esparcimiento en toda la provincia que pueden trabajar sin ninguna habilitación específica para este especial "finde" de primavera y estudiantil.

