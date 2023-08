Enfatizó que la gastronomía a nivel local se está centralizando principalmente en bodegas.

chef de Azafran Sebastian Weigandt.jpg "Considero que Mendoza tiene restaurantes que se pueden premiar con estrellas Michelin", expresó el destacado chef Sebastián Weigandt.

La llegada a la provincia de las estrellas Michelin

“Creo que la llegada de la Guía es por algo. Se está haciendo un trabajo desde hace muchos años. Considero que Mendoza tiene restaurantes que se pueden premiar con estrellas Michelin. No me gustaría dar el nombre de ninguno. Entiendo que hay una muy buena gastronomía y es importante que sea premiada ya sea con estrellas o con lo que sea. Todo suma para que el destino siga creciendo. Por más que se le ponga estrellas a una o más propuestas eso va a ayudar a todo el sector”, indicó.

Para el profesional es “súper” merecido que las estrellas hagan su arribo a Mendoza y también a todo el interior del país. Considera que descentralizar la gastronomía en Argentina es un primer paso. Destacó la gastronomía de lugares como Córdoba, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego, entre otros.

“El impacto que puede llegar a tener lo de las estrellas Michelin es sumamente positivo. La economía de Mendoza está regida bajo el turismo. Esto va a traer muchos más turistas, considero que traerá aparejado mucha mano de obra calificada que podrá capacitar a los que trabajen en la actualidad se capaciten y crezcan. Para mí lo más importante es el trabajo en equipo, sin ello no hay restaurante”, precisó.

restaurante Azafran.jpg El restaurante Azafrán.

Una extensa trayectoria en el mundo gastronómico

La carrera de Sebastián arrancó en el 2005 en La Bourgogne de Vistalba, bajo las órdenes de Federico Ziegler. Después tuvo una empresa de catering, vivió en España hasta que volvió e hizo la apertura del hotel Tower, posteriormente también formó parte de la gastronomía del hotel Diplomatic en Ciudad.

“Después me instalé en el mundo de las bodegas. Hice la apertura de Abrasado, tuve mi propio restaurante como concesionado en la bodega Renacer, luego la concesión del restaurante de la bodega Melipal que pasó a Achaval Ferrer.

En el 2020 mantuve una reunión con mi socio Matías Fraga y nos pusimos a trabajar en lo que es hoy el proyecto Azafrán by Sebastián Weigandt que lo pudimos abrir el 14 de febrero de 2022. "Estamos muy felices con este proyecto. Queríamos lograr un restaurante de pocos cubiertos (45) y de excelentísima calidad, es un objetivo que hoy lo estamos consiguiendo”, remarcó.

Para el chef, Azafrán se convirtió en una propuesta de fine dining (buena cena) con una impronta “muy” personal de Sebastián a lo que le gusta hacer a nivel gastronómico. “Es el primer lugar donde me pude desarrollar gastronómicamente y eso me hace muy feliz y libre. La libertad no tiene precio. Trabajamos muchos ingredientes de Mendoza, que eso ya es una obviedad, no hay que contar tanto, sino que mostrarlo. Creo que es un restaurante distinto donde se encuentran sabores muy fuertes. Es un lugar donde hay una gran calidad de servicio”, comentó.

“A la gastronomía mendocina le están faltando inversiones”

Con relación a las falencias que tiene Mendoza en materia gastronómica, Weigandt destacó la falta de inversión en este sector. “Hay grandes inversiones de parte de las bodegas porque tienen otro poder adquisitivo y su negocio no es el restaurante. Pero por ahí para una iniciativa que está en la calle es muy difícil gastar plata. Comprar equipamiento que es todo en dólar, con todo lo que eso implica en una economía como la nuestra”, dijo.

La fuente consultada priorizó que este panorama puede cambiar con la llegada de las estrellas Michelin que ayudará a lograr apoyo económico. “Hace falta mayor capacitación y no es un problema de la gente sino de los empresarios. Uno tiene que capacitar continuamente al personal para que esto crezca y dar un mejor servicio. Somos una provincia que damos servicios: hoteles, gastronómicos, turísticos. Tenemos que estar capacitados para dar una buena prestación a un turista que está acostumbrado a una exigencia muy alta”, señaló.