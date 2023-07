La llegada de los inspectores de Michelin a Mendoza es consecuencia de algo que se hizo bien

Son 205 bodegas mendocinas abiertas al visitante, de 340 que tiene toda la Argentina. Son unos 4.000 locales gastronómicos que ofrecen de las más variadas experiencias culinarias, tanto citadinas como vinculadas al mundo vitivinícola. Son 21.000 trabajadores y trabajadoras del sector, que abarca chefs de primer nivel profesional, mozos, bartenders, someliers, baristas, cajeros, administradores, ayudantes de cocina, productores agrícolas, ganaderos y vitivinícolas que le dan fama a nuestra tierra de platos culinarios inigualables.

Después de Buenos Aires, Mendoza también es la única provincia que cuenta con grandes cadenas hoteleras.

Michelin visita de periodistas.jpg Una docena de periodistas e influencers de diferentes partes del mundo visitan estos días la provincia.

Hace un año que la empresa centenaria Michelin “monitorea” el país, con la visita de inspectores anónimos que han decidido que Mendoza debe ser destino en Argentina, así como CABA. Y las evaluaciones de la oferta gastronómica las realizan estos jueces Michelin en secreto, quienes visitan como un consumidor más los establecimientos para dar luego su veredicto, cuyos primeros resultados estarán a fines de noviembre, el viernes 24 más precisamente.

Ese día se revelará cuáles son los establecimientos que lograrán una estrella, dos estrellas o las tres estrellas Michelin, tanto para Mendoza como para CABA. Nadie duda de que la provincia se quedará con varias estrellas, lo que implica lograr una recomendación, que el turista se desvíe de su camino para conocer el lugar recomendado o que haga un viaje especial para degustar su gastronomía, que se da cuando se obtienen las tres estrellas. Se entregarán otras distinciones, todas relacionadas –claro- a la excelencia y calidad del restorán o los restoranes que seleccionen los inspectores de Michelin destacar.

¿Por qué evaluar la gastronomía de Mendoza?

Para los referentes en la materia, Mendoza fue elegida porque cuenta con una oferta gastronómica consolidada, que se logra gracias a tres tipos de desarrollo en la provincia: la identidad enogastronómica, la conectividad aérea y la infraestructura para ofrecer al visitante servicios integrales y sustentables, de calidad única.

En la práctica, Mendoza superó los 200 vuelos semanales para el turismo receptivo, gracias a la demanda que tiene la provincia en diferentes partes del mundo, no sólo en países limítrofes.

Beatriz Barbera ok.jpg Beatriz Barbera, referente del sector gastronómico mendocino.

Una docena de periodistas e influencers de diferentes partes del mundo visitan estos días la provincia para generar contenidos y así difundir en sus lugares de origen a Mendoza como nuevo destino Michelin.

En este sentido, Beatriz Barbera, referente del sector gastronómico local, confirma: “La noticia llega tras un proceso que se viene dando desde hace tiempo en Mendoza con productos de identidad mendocina, con nuevas recetas y originalidad. Mendoza es un destino buscado tanto por aquellos que les gusta la gastronomía como por quienes hacen gastronomía”.

Se explica así la cantidad de nuevos emprendimientos, post-pandemia, que invitan a diversas experiencias gastronómicas, con chefs que generan nuevas técnicas, una cocina en innovación permanente que genera valor agregado a una provincia turística por excelencia.

El crecimiento exponencial del enoturismo hace que surjan bodegas bajo este concepto y el de la sustentabilidad, así como otras más tradicionales se reinventan en este sentido, ampliando y diversificando la oferta al visitante.

“La pandemia devolvió un destino dinámico, moderno, que incorpora la naturaleza definitivamente al entorno del enoturismo”, aporta Nora Vicario, ministra de Cultura y Turismo de la provincia.

Las nuevas generaciones marcan el pulso de la cocina local

También se aprecia un incremento de jóvenes dedicados a la gastronomía, no necesariamente profesionales de la cocina sino que vienen de otras profesiones u ocupaciones, inquietos por aprender y desarrollar contenidos gastronómicos para todos los gustos, desde comidas rápidas hasta cocina de autor o especialidades de origen.

Tal es el caso de Matías Bismach, un ingeniero en petróleo de 35 años que hace siete años fue cautivado por el mundo de la gastronomía. “Empecé como una herramienta de subsistencia y pronto encontré una pasión”, confiesa el fundador del bar cultural El Botellón y que recientemente abrió el restó Centauro.

Matías Bismach,.jpg Matías Bismach,fundador del bar cultural El Botellón y del restó Centauro.

“Me gusta explorar la gastronomía desde un lugar diferente”, cuenta. Y explica: “Hoy me encuentro más enfocado en buscar oportunidades para desarrollar la gastronomía en su conjunto; encontrar productos, personas, proyectos, tal vez mi rol sea el de un facilitador de ideas que de gestión propiamente dicha”.

Sobre las Estrellas Michelin, Bismach reconoce que su emprendimiento no debe estar incluido porque “es muy nuevo, no creo que apliquemos para que nos evalúen”. No obstante, opina que “nos encanta que esto suceda por lo que implica para la región y para el polo gastronómico de nuestra provincia”. Considera que con esto se potencia “nuestra cadena de valor, los productores, la logística, hace que el turismo siga creciendo”.

“Intentamos hacer una gastronomía que refleje el oasis productivo de Mendoza, sin salir de la ciudad, en un trabajo directo con productores y con mucha técnica gastronómica”, describe su emprendimiento. Y está convencido de que “hay que seguir invirtiendo en la provincia, seguir trabajando y potenciándonos como plaza, tuvimos la capacidad de romper con ciertos paradigmas después de la pandemia, trabajando con mayor sinergia con nuestra cadena de valor”.

De este modo, sostiene que “la coyuntura del país no es la mejor y por eso tenemos que estar más unidos que nunca para potenciar el sector. Hay grandes oportunidades en una tierra tan diversa en culturas, productos, climas, como es la nuestra”.

La sinergia entre lo público y lo privado

El anuncio de Michelin esta semana se da como el resultado de un proceso donde unen sus fuerzas el sector privado con el público. “Es gracias a un gobierno que le interesa poner la marca Mendoza a través de la gastronomía y del sector empresario que invierte haciendo crecer la economía de la provincia”, considera Beatriz Barbera, y en este contexto recuerda la importancia de una ley provincial propuesta por la senadora Gabriela Testa para declarar a la gastronomía como una política de Estado con acciones que fortalezcan el desarrollo gastronómico para la generación de puestos de trabajo directos e indirectos.

La inclusión de Mendoza en la Guía Michelin significa, para la ministra Vicario, “una oportunidad tremenda para seguir profundizando la sinergia de lo público y lo privado, que nos posiciona en el mundo”. Y completa: “Nos abre más puertas al mundo para que sigamos este progreso de Destino Mendoza e ingresen más inversiones privadas y se genere más empleo genuino y por lo tanto, desarrollo económico”.

La puesta en valor de lo que es hoy Mendoza, se refleja en “el trabajo de muchísima gente, de muchísimo tiempo, que serán evaluados por su calidad, por su identidad y originalidad gastronómica”, reflexiona la funcionaria.

Por su parte el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez manifestó gran alegría por el reconocimiento que recibió la provincia por parte de la prestigiosa revista del mundo que pondera la excelencia de la gastronomía internacional.

"Es un orgullo el reconocimiento de la Guía Michelin a Mendoza como uno de los destinos gastronómicos de Argentina. Este histórico logro demuestra la calidad de nuestros trabajadores gastronómicos y vitivinícolas, a quienes les agradezco su esfuerzo de todos los días", expresó el mandatario en Twitter.

En tanto, Barbera cuenta: “Es Mendoza la que está visibilizándose con esta noticia en el mundo entero. Es Mendoza con sus chefs, con sus escuelas de cocina, con sus empresarios gastronómicos, sus productores, los recepcionistas, todos nos ponemos alegres por esta inclusión en una guía que la consulta todo el mundo y que gracias a ello nos visitarán, generando mayor demanda y por ende más actividad turística y sobre todo económica”.

Mendoza elegida para realizar el Concurso Nacional de Chef

Este marco le resulta ideal a la integrante de la Asociación Empresaria, Hotelero, Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), Beatriz Barbera, para anunciar el IV Foro de Origen e Identidad Gastronómica, a realizarse el 8 y 9 de noviembre próximos.

Y con él se llevará a cabo el Concurso Nacional de Chef, que por primera vez sale de Buenos Aires para recaer en Mendoza, y en el que participará un centenar de chefs de todo el país.

“En esta competencia podremos apreciar nuevas técnicas, nuevas ideas de cocina”, anticipó Barbera sobre el concurso organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) a la que pertenece la asociación local sin fines de lucro de la que ella es miembro.

En los foros que desde hace cuatro realiza AEHGA junto al Gobierno de Mendoza, la UNCuyo y otros organismos del rubro, se había ya observado que el primer destino gastronómico del interior del país es Mendoza; “y el primer destino también en cuanto a innovación, tendencia y diversificación de productos”, agrega Barbera.

“Nuestros ajos, nuestros aceites de oliva, nuestras hortalizas, frutos secos, vinos, chivos, todo está al servicio de los platos de excelencia que ahora son vistos y valorados por Michelin. Así que esto es también un premio a nuestros productores”, sostiene la empresaria gastronómica.

Estas conclusiones que iban marcando los foros hoy se certifican con las codiciadas estrellas Michelin que pueda tener algún o algunos de los emprendimientos gastronómicos mendocinos.