Chile agregó requisitos para cruzar la frontera y los camioneros ya piensan un cese de actividades

Los problemas que señalan los transportistas son varios. En primer lugar, el portal exige brindar una dirección en territorio chileno, lo cual para varios de los camioneros es imposible, ya que no la poseen. La solicitud, según explican, tiene que ver con garantizar un espacio en donde hacer cuarentena si la persona se contagia de Covid.

Más allá de los datos de rigor, como documentos y fotografías de quien busca cruzar, se solicitan datos de las vacunas. Según contaron a Diario UNO, algunos de los camioneros no quieren aplicarse nuevas dosis y consideran que el pedido, además de demorar aún más tiempo en cada uno de los viajes, es extemporáneo.

TUIT CRUCE LOS LIBERTADORES.jpg A quienes tienen documentación extranjera, se les pide validar su esquema de vacunas y dejar constancia de un domicilio en Chile. Ese es uno de los puntos criticados por los transportistas mendocinos.

"Ya lo peor de la pandemia pasó. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando toda esta burocracia?", se quejó ante nuestra consulta Juan Tejada, uno de los transportistas afectados. "Demora por la nieve; fila para el gasoil; y ahora encima esto. Lo único que pedimos es que se ordenen, porque no da más así. Tienen un conflicto político interno y lo terminamos pagando nosotros desde hace meses", se despachó.

Analizan un nuevo paro de camioneros

Según estimaciones de la Asociación de Propietarios de Camiones, ayer la provincia llegó a tener 3.100 transportes varados, entre los que aguardaban en la zona del ex Feriagro en Luján, los frenados en Uspallata y otros que habían quedado en estaciones de servicio de San Martín y La Paz. A algunos comenzaron a moverlos hacia otros espacios como la destilería de YPF, para tratar de descomprimir las rutas.

Algunos ya hablan de hacer paro, y agitan el fantasma de los 21 días sin movimiento que se vivieron a principios de año, cuando reclamaron por los controles en Alta Montaña y decidieron bloquear el paso Cristo Redentor hasta que no hubiese una respuesta concreta: "No queremos otro cese de actividades, pero si no nos queda otra, lo vamos a tener que hacer. Los gobiernos deben velar por el ciudadano y, claramente, no es lo que está ocurriendo acá", manifestó Tejada.

El enojo también tiene que ver con una nueva denuncia por discriminación. No es nuevo: desde los meses en que debutaron los protocolos internacionales para frenar contagios, los transportistas -sobre todo argentinos- vienen manifestando que los controles son más incisivos con ellos. En este caso, apuntan que los colectivos de pasajeros que trabajan con turismo reciben chequeos prácticamente nulos, mientras que con el transporte de cargas son exhaustivos -y demoran, lo cual es el principal problema-.

Camiones Aprocam 2.jpg "Si tenemos que volver a tomar medidas de fuerza, lo vamos a hacer", anticiparon los camioneros. Rememoran el mes de enero, cuando estuvieron haciendo paro en Alta Montaña durante casi un mes.

A ese malestar se sumó la larga espera de este lunes, con muchas personas frenadas en sus camiones al costado de la ruta y con temperaturas que llegaron a los 10 grados bajo cero cerca de Horcones -según contaron ellos mismos-. Ese punto es central, porque en medio de la escasez de combustible, también se plantea la imposibilidad de estar tantas horas utilizando la calefacción de los vehículos.

