El cielo estará despejado durante el amanecer. A partir de las 14:00, seminublado en Malargüe, extendiéndose hacia zona Sur.
lluvia
Se espera que baje la temperatura a lo largo de la semana
Pero al llegar al fin de semana, según la Dirección de Contingencias Climáticas, este viernes habrá un ingreso de frente frío con precipitaciones importantes desde las 16:00 en Malargüe y Valle de Uco, extendiéndose al Gran Mendoza desde las 20:00, alcanzando posteriormente zona Sur y zona Norte-Este.
Llegando al sábado se pronostican lluvias generalizadas, con especial intensidad en zona Este y zona Sur. No se descarta la caída de granizo durante la tarde. Condiciones que se prolongarían hasta la madrugada del domingo.
Cómo cuidarse frente a las lluvias
El SMN comparte las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección
lluvia paraguas
Toma las medidas necesarias para cuidarte frente a las lluvias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.