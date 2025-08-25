El cielo estará despejado durante el amanecer. A partir de las 14:00, seminublado en Malargüe, extendiéndose hacia zona Sur.

lluvia Se espera que baje la temperatura a lo largo de la semana

Pero al llegar al fin de semana, según la Dirección de Contingencias Climáticas, este viernes habrá un ingreso de frente frío con precipitaciones importantes desde las 16:00 en Malargüe y Valle de Uco, extendiéndose al Gran Mendoza desde las 20:00, alcanzando posteriormente zona Sur y zona Norte-Este.

Llegando al sábado se pronostican lluvias generalizadas, con especial intensidad en zona Este y zona Sur. No se descarta la caída de granizo durante la tarde. Condiciones que se prolongarían hasta la madrugada del domingo.

Cómo cuidarse frente a las lluvias

El SMN comparte las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección

lluvia paraguas Toma las medidas necesarias para cuidarte frente a las lluvias