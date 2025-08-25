Según el pronóstico se esperan precipitaciones en Mendoza

Luego de varios días con temperaturas más elevadas, cambia el pronóstico y según la Dirección de Contingencias Climáticas vuelven las lluvias a la provincia de Mendoza. A continuación te contaremos todos los detalles del pronóstico y cómo cuidarte en caso de emergencias.

¿Vuelven las lluvias?

La Dirección de Contingencias Climáticas compartió su pronóstico del día a día en la provincia de Mendoza. El comienzo de la semana, este lunes, se espera una brisa leve del este al oeste, desde las 12:00 hasta las 20:00, afectando principalmente zona Norte, zona Este, Valle de Uco y zona Sur. Además, un cielo despejado en toda la zona llana de la provincia.

Este martes, se pronostica un viento de circulación leve a moderada de norte a sur, desde las 11:00 hasta la medianoche, afectando zona Norte, zona Este, zona Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza. Probable continuidad en La Paz durante la madrugada siguiente.

El cielo estará despejado durante el amanecer. A partir de las 14:00, seminublado en Malargüe, extendiéndose hacia zona Sur.

Pero al llegar al fin de semana, según la Dirección de Contingencias Climáticas, este viernes habrá un ingreso de frente frío con precipitaciones importantes desde las 16:00 en Malargüe y Valle de Uco, extendiéndose al Gran Mendoza desde las 20:00, alcanzando posteriormente zona Sur y zona Norte-Este.

Llegando al sábado se pronostican lluvias generalizadas, con especial intensidad en zona Este y zona Sur. No se descarta la caída de granizo durante la tarde. Condiciones que se prolongarían hasta la madrugada del domingo.

Cómo cuidarse frente a las lluvias

El SMN comparte las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

