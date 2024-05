Asociaciones de personas con discapacidad alertaron por posibles cambios en las prestaciones

GGeeTCVXsAAGqvs.jpg Diego Orlando Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, y el presidente Javier Milei.

En concreto, el bosquejo que trascendió habilitaría a las prestadoras de servicio a favor de las personas con discapacidad a determinar el monto que pagarán a los profesionales. Lo que permitiría a las obras sociales establecer, de manera independiente, montos más bajos de lo que deberían pagar a los prestadores o más alta, con la consecuencia de que la diferencia de valor tendría que ser abonada por los familiares de los pacientes.

También, las sirenas se prendieron por la posibilidad de una competencia de precios que nivele para abajo los honorarios a los profesionales.

"¿Quién va a querer trabajar con, por ejemplo, Incluir Salud (programa nacional) o PAMI? Nadie, porque los montos van a ser inferiores. Además, significa que se nivela para abajo porque todo el mundo va a querer pagar lo menos posible", afirmó Alejandra Berlanga, miembro de Padres y Madres Autoconvocados de Personas con discapacidad.

WhatsApp Image 2024-05-29 at 20.21.11.jpeg Cientos de personas se congregaron este miércoles en la Legislatura.

"Los padres de niños con discapacidad nos sentimos vulnerados porque lo que le van a pagar a los profesionales y lo que nos va a cobrar a nosotros el terapeuta va a ser lo que le parezca a la obra social", explicó a Diario UNO, Noelia Morón, mamá de un niño con autismo.

Qué es el nomenclador para personas con discapacidad

El nomenclador es una lista donde figura el valor fijo que se le debe pagar a, por ejemplo, un maestro o un terapeuta, y que todas las obras sociales, excepto las provinciales, deben abonar.

Actualmente, los precios los determina, a través del Boletín Oficial, el director de la agencia nacional encargada de velar por las personas con discapacidad.

"Lo que hace es unificar las oportunidades para las personas con discapacidad. Por más que tengan diferente clase social, valor adquisitivo, para que puedan acceder a los recursos y herramientas para seguir creciendo", definió Laura Etchebarne, vicedirectora de la Fundación Esteka, hogar permanente para personas con discapacidad.

Por otra parte, Morón explicó que "lo que quieren hacer es que las obras sociales pongan el monto que quieran y si no alcanza a lo que vale una terapeuta, una maestra acompañante, salga del bolsillo de los padres".

"Eso rompe con el criterio de integralidad que ha existido hasta este momento y con la igualdad de acceso, de oportunidades y de condiciones. Es bastante grave porque realmente implica un retroceso en términos de accesibilidad a las prestaciones", continuó.

La Ley Nacional 24.901 que estableció el nomenclador

La Ley Nacional 24.901, sancionada en 1997, establece, entre otras cosas, la obligación de las obras sociales la cobertura total de todos los tipos de asistencia que una persona con discapacidad puede tener según sus necesidades. Esta norma entró en vigencia en Mendoza, tras una larga lucha por parte de las organizaciones, a partir de 2011.

Es una ley que trata a las personas con discapacidad desde un punto de vista no meramente sanitarista, sino que toma el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud de bienestar biofísico-social. Por lo que incluye a las prestaciones educativas, transporte, psiquiatría, odontológicas, terapéuticas, y todo lo que necesite una persona para que pueda desarrollar su vida y que tenga igualdad de oportunidades.

"A todo esto nos estamos enfrentando cuando esta mañana nos reunimos en la Legislatura, y no solamente nosotros sino que a nivel nacional", explicó Berlanga, en referencia a las multitudinarias marchas que tuvieron lugar este miércoles a lo largo y ancho del país.

También explicó que OSEP, al ser una obra social provincial "no está abarcada por las leyes de las obras sociales nacionales, y tenemos la dificultad de que OSEP tiene un nomenclador diferenciado y pagan a los prestadores, en general, 35% menos con lo cual es difícil conseguir prestadores".

"El criterio no puede ser 'sálvese quien pueda', el Estado debe garantizar que esa persona reciba lo que requiere para garantizarle igualdad de oportunidades. Retrocederíamos mil pasos hacia atrás como sociedad", sumó.

La necesidad de contar con un transporte de calidad

Uno de los problemas que mencionó Laura Etchebarne es la posibilidad de que se reduzca el pago al transporte para personas con discapacidad. "Hay condiciones como el autismo, donde los chicos se aturden, donde no pueden estar rodeados de una cantidad masiva de gente", explicó.

"En el interior de la provincia, muchas veces tienen un colectivo cada una hora. Tampoco tienen una frecuencia horaria para poder ir a atenderse al médico", continuó.

WhatsApp Image 2024-05-29 at 20.21.33.jpeg La marcha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad se replicó en la mayoría de las provincias del país.

Además, agregó que "el transporte para personas con discapacidad privado existe porque no existe un transporte público accesible. No solo por la condición estructural de lo que es un colectivo, sino por las frecuencias horarias, por las demoras, etc".

"Lo que va a pasar es que, para dar un ejemplo, PAMI pague 300 pesos el kilómetro, que una obra social 250 e Incluir Salud 70. Entonces, los prestadores, no les va a quedar otra que, obviamente, prestarle el servicio al que más paga", advirtió.

Las pensiones no contributivas cambiaron la fecha de pago al día 15

"Vienen pasando cosas tremendas para el colectivo de discapacidad", aseguró Laura Etchebarne y explicó que "las pensiones no contributivas se pagaban del 1 al 7, y ahora se abonan el día 15".

"Si las personas con discapacidad tienen un compromiso de un alquiler que no se paga después del día 15, de una deuda, de un préstamo, una tarjeta de crédito, les desregularon los cobros", completó.

El documento que puso en alarma a las personas con discapacidad

La última actualización del nomenclador nacional

La última actualización del nomenclador nacional se realizó el 10 de abril. Los valores pueden verse a continuación.