A 4 años del accidente de los hermanitos Kruk, su mamá les hará un homenaje en el puente de la tragedia

imagen.png Los hermanitos Kurk murieron luego de ser atropellados en el puente de calle Matienzo y Costanera, de Guaymallén.

► TE PUEDE INTERESAR: Hermanitos Kruk: el conductor busca que la Corte baje la condena de 10 años

"Es un lugar muy fuerte", expresó Carla. Y es que desde el 2018, en la baranda contenedora del lado Norte del puente, permanecen casi intactas fotos de Abril y Agustín, juguetes, recuerdos, además de mucho dolor. No pasan desapercibidos y llama la atención cómo, a pesar de las tormentas, el viento Zonda, y otras inclemencias climáticas, todo se mantiene y perdura, como si el tiempo no pasara. Además, cada tanto alguna persona se acerca a rezarles.

"Este 14 de diciembre se cumplen 4 años del accidente. La idea es hacer un homenaje en Costanera y calle Matienzo, donde fue el accidente. La consigna es llevar un globo o una flor, que era lo que a ellos le gustaba y así homenajearlos, recordarlos, honrarlos, seguir pidiendo justicia y tomar consciencia", expresó Carla, y agregó: "Voy poco, me hace muy mal ese lugar, prefiero recordarlos jugando y riéndose, contentos, como eran ellos. Pero es mi realidad y en ese lugar ellos se fueron".

La mamá de Abril y Agustín estará acompañada de toda su familia, amistades, y también su grupo de trabajo, quienes organizaron una tirada de globos. Además, personal de Tránsito municipal trabajará en el lugar para cortar el tránsito sobre el puente de calle Matienzo desde las 19, y evitar otro accidente.

hermanitos kruk carla pagliaricci abril kruk y agustin kruk.png Carla Pagliarticci aseguró que seguirá pidiendo justicia por la muerte de sus dos hijos Abril y Agustín.

El dolor de la mamá de los hermanitos Kruk

Hoy Abril tendría 7 años y su hermano Agustín 11 años: "Imaginármelos cómo deben estar me parte el alma. El tiempo pasa, pero el vacío y el dolor no pasa. Cada día se los extraña más, y si bien hoy tengo un motivo para seguir, que es mi hija Jazmín, de 1 año y medio, estoy muerta en vida, un pedazo mío se murió", manifestó la mamá de los hermanitos Kruk.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso hermanitos Kruk: le dieron 10 años al conductor que los mató

Agregó que entiende que su misión en su vida: "Supongo que es ayudar a que tomen consciencia y a honrar a mis hijos hasta el día que me vaya de este mundo".

"Para mí no es una fecha más, es un día en el que desgraciadamente tengo que recordar la partida de mis hijos. Pero si quedé viva voy a luchar por justicia, por su honor y a hacer homenajes cada vez que pueda", sostuvo Carla.

En 27 de agosto de 2021, José Caccia fue condenado por homicidio simple con dolo eventual y recibió la pena mínima de 10 años. Luego de ese momento, Carla decidió bajar el perfil y darse un descanso. En ese momento estaba embarazada y esperaba a su tercer hijo: "Mi parate, hoy pensando, fue un impulso para tomar fuerzas y volver a seguir luchando por ellos, para dedicarme a mi panza, a Jazmín. Fue retomar fuerzas para arrancar otra vez. Lo único que quiero es que no se los olvide, no merecen ser olvidados".

kruk 5 El puente de calle Matienzo y Costanera es un lugar por donde Carla prefiere no pasar. Pero siempre rinde homenajes para sus hijos y también pintó dos estrellas amarillas.

Reclamo a la Justicia

Sergio Miranda y Omar Rodrigo Peca, estuvieron imputados también por el accidente que terminó con la vida de los hermanitos, pero durante el proceso, en el 2019 fueron sobreseídos y no llegaron a juicio.

► TE PUEDE INTERESAR: Carla Pagliaricci fue madre otra vez: "Es un regalo de mis hijos"

Ese mismo año, Carla Pagliaricci presentó un pedido de casación, pero tres años más tarde no tuvo respuesta alguna: "Estoy esperando que la Corte Suprema nos tome el pedido de casación que hicimos por los dos absueltos, que son tan culpables como José Caccia No me dan respuestas porque queremos involucrarlos otra vez para seguir el caso. Cuando preguntamos lo único que nos dicen es hay que esperar".

hermanitos kruk jose caccia.jpg José Caccia, el conductor del Ford Fairlane que atropelló a Carla y a sus dos hijos, fue condenado a 10 años por doble homicidio simple.

Y reflexionó: "Yo entiendo que para los jueces es un caso más, pero para una mamá que le quitaron la vida, es lo más importante por lo que querés seguir, para lograr justicia o un poco de justicia por lo menos. Lo de Caccia tampoco fue Justicia total. Diez años por dos chicos que mató no es Justicia, pero al menos es un aliciente".

La tragedia en Guaymallén

Carla, Agustín y Abril caminaban por Costanera, a la altura del puente de calle Matienzo, de Guaymallén, en la tarde del 14 de diciembre de 2018. Un camión cruzaba hacia calle Matienzo a paso de hombre. Por esa misma calle, un VW Gol conducido por un hombre alcoholizado circulaba en contramano, y por la Costanera hacia el Norte lo hacía José Caccia con su Ford Fairlane, quien aceleró para pasar antes que los otros dos vehículos.

Ford Fairlane causa kruk.jpg Así quedó el auto de José Caccia luego de atropellar a Carla y a sus hijos Abril y Agustín.

La tragedia fue inevitable. La mujer y sus dos hijos fueron atropellados. Los dos nenes fueron llevados en muy grave estado al Hospital Notti, mientras que Carla fue trasladada a otro nosocomio con varias heridas. A pesar de sus lesiones, ella salió del hospital y acompañó a sus hijos. A los pocos días murió Agustín, y poco después ocurrió lo mismo con Abril.