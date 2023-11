Tras 33 años de Pretty Woman, así se ve hoy la actriz Laura San Giacomo

Además de Julia Roberts y de Richard Gere, una de las actrices más recordadas de "Pretty Woman" es Laura San Giacomo, quien interpretó el rol de Kit de Luca, la amiga del personaje de Roberts.

¿Cómo luce hoy la actriz Laura San Giacomo?

Laura San Giacomo tiene actualmente 60 años y estudió Bellas Artes en la Carnegie Mellon School of Drama de Pittsburgh. Luego de la graduación se mudó a Nueva York. Allí comenzó su carrera en televisión y teatro.

En 1990, la actriz contrajo matrimonio por primera vez con Cameron Dye. En 1996, tuvieron un hijo, Mason Alan Dye, que lamentablemente sufre de parálisis cerebral. Esto llevó a Laura ha apoyar y visibilizar diversas causas de desigualdad educacional.

Laura San Giacomo.jpg Así luce en la actualidad Laura San Giacomo.

En 1989 protagonizó "Sex, Lies and Videotape", una película de Steven Soderbergh. Gracias a este trabajo, San Giacomo recibió una nominación a los premios Golden Globe y gran aprobación de los críticos del medio.

Además de la película "Pretty Woman", San Giacomo también apareció en las series de televisión "Spenser, detective privado", "Crime Story", "The Stand", "Just Shoot Me!", entre otras. También prestó su voz a la serie animada "Gargoyles".

Sus últimos trabajos fueron en las películas "Checking Out" y "Havoc" en el 2005, y luego apareció en la serie "Saving Grace", protagonizada por Holly Hunter. En 2010 interpretó el papel de testigo y luego amiga de Mary McCormack en la serie "In Plain Sight".