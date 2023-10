A sus 62 años así luce Michael Schoeffling de Sixteen Candles

Sixteen Candles Official Trailer #1 - Molly Ringwald Movie (1984) HD

Si bien la película "Sixteen Candles" es un clásico de los años 80, hace un par de años la actriz Molly Ringwald aseguró que la cinta "promueve la cultura de la violación", ya que hay varias frases y escenas donde se muestra como los varones están "por encima" de las mujeres. Una frase ha quedado muy marcada en quienes vieron esta película: "Podría entrar a la habitación ahora que se ha desmayado y violarla de diez maneras diferentes si quisiera", la cual es pronunciada por Michael Schoeffling.

¿Cómo luce en la actualidad el actor Michael Schoeffling?

Schoeffling comenzó a trabajar como modelo en los años 80 para la revista GQ y el fotógrafo Bruce Weber le dijo que tenía que probar suerte con la actuación, por lo que Weber le pagó clases de actuación en el Instituto Lee Strasberg en Manhattan.

Michael saltó a la fama por la película "Sixteen Candles", pero también interpretó a Kuch en "Vision Quest", y apareció en cintas como "Belizaire the Cajun", "Longtime Companion", "The Hitchhiker", "Let's Get Harry", entre otras.

Michael Schoeffling.jpg Michael Schoeffling en la actualidad.

Lamentablemente sus últimos trabajos como actor fueron a comienzos de los años 90, precisamente en 1990 con "Mermaids" donde interpretó a Joe Perretti junto a Winona Ryder, y en 1991 con "Wild Hearts Can't Be Broken" como Al Carver.

El actor decidió abandonar el negocio para convertirse en un fabricante de muebles en Pennsylvania, donde vive con su esposa y sus dos hijos.