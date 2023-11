Star Wars: el motivo por el que George Lucas nombró a R2-D2 de esa forma

Star Wars.jpg C-3PO y R2-D2 y Star Wars.

¿Por qué se llama R2-D2?

El origen del nombre de este popular personaje de Star Wars fue revelado en el libro "The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film", el cual recopila entrevistas y opiniones de varios de los actores principales de la primera película y que también narra el difícil camino que recorrió Lucas para hacer realidad el proyecto de sus sueños.

Allí Lucas asegura que el nombre de R2-D2 surgió antes de que empezase a trabajar en la primera película de Star Wars. En ese momento el cineasta estaba trabajando en "THX 1138", un largometraje.

Every Time R2-D2 Saves the Day

►TE PUEDE INTERESAR: A más de 20 años de su estreno, así luce el niño que hizo de Anakin Skywalker en Star Wars

Una noche, mientras Lucas trabajaba en "THX 1138" junto con el guionista Walter Murch escucharon a alguien gritar "R2D2" mientras buscaban el rollo 2, diálogo 2 de la película en la que estaban involucrados. Esto llegó al creador de Star Wars a elegir ese nombre para el droide más famoso de Star Wars.

¿Quién controlaba a R2-D2?

El actor inglés Kenny Baker interpretó a R2-D2 en las tres películas originales de Star Wars y recibió crédito por el personaje en la trilogía precuela, donde el papel de Baker se redujo ya que R2-D2 fue interpretado principalmente por accesorios controlados por radio y modelos CGI.