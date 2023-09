¿Quién es Dave Filoni, la mente maestra detrás de los éxitos de Star Wars?

¿Quién es Dave Filoni, la mente detrás de los éxitos de Star Wars?

Su carrera en el mundo de la animación comenzó dirigiendo varios episodios de "Avatar: la leyenda de Aang". Sin embargo, el gran salto lo dio cuando en 2008 aceptó supervisar todos los proyectos de animación de Lucasfilm, la productora detrás de todos los proyectos de Star Wars.

Filoni Ahsoka.png Dave Filoni y Rosario Dawson en la filmación de "Ahsoka".

Uno de sus proyectos más exitosos con LucasFilm es la creación del largometraje "Star Wars: The Clone Wars". En 2014 Filoni se desempeñó como productor ejecutivo de Star Wars Rebels. Durante las primeras 2 temporadas también se desempeñó como su director supervisor.

Además, Dave Filoni brindó la voz del cazarrecompensas Embo en "Star Wars: The Clone Wars". En los episodios de la tercera temporada de Star Wars Rebels "The Holocrons of Fate" y "Legacy of Mandalore", Filoni interpretó a Rebel Crewman y Mandalorian Warrior, respectivamente.

El día 20 de mayo de 2021 durante el evento del Día nacional del streaming por parte de Disney se anunció el ascenso de Dave Filoni como Director Creativo en Lucasfilm.

Dave Filoni.jpg Dave Filoni, la mente maestra detrás de los éxitos de Star Wars.

¿De qué trata "Ahsoka", la última serie de Dave Filoni?

Ahsoka, la nueva serie de Star Wars que se estrenó en Disney+ el 23 de agosto, dará el protagonismo a la antigua padawan de Anakin Skywalker después de su debut en imagen real en The Mandalorian.