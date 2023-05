El origen de esta fecha se da a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979 que mostraba a los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitando a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, con un juego de palabra usando la frase “May the Force be with you" (que la fuerza te acompañe), expresión clave de la Star Wars.

Margaret Thatcher.jpg Margaret Thatcher, ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990.

Los fans de la saga tomaron esto como impulso para crear el Star Wars Day.

¿Cómo se festeja el Día de Star Wars?

En todo el mundo, el 4 de mayo se generan diferentes acontecimientos para celebrar el Día de Star Wars. Se realizan fiestas de disfraces, se exhiben las películas y cualquier otro evento que rinda homenaje a esta saga.

Día Star Wars.jpg En todo el mundo el 4 de mayo se generan diferentes acontecimientos para celebrar el Día de Star Wars.

A nivel mundial se realizaron importantes eventos por ejemplo en 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de Star Wars. En 2016 los Obama se sumaron a los festejos del Día de Star Wars bailando.