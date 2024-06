Prime Video: recién estrena y es una de las películas más taquilleras del año

Amazon Prime Video Ferrari.jpg Adam Driver, protagonista de "Ferrari".

Prime Video: ¿de qué trata la película "Ferrari"?

"Durante el verano de 1957, la quiebra se cierne sobre la empresa que Enzo Ferrari y su esposa Laura levantaron diez años antes. Desesperado, Enzo se juega el futuro profesional en Mille Miglia, una emblemática carrera que atraviesa Italia", es la sinopsis oficial de esta película que cuenta con la dirección de Michael Mann.

Esta película fue creada en base al libro de no ficción de 1991 "Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine" del periodista de deportes de motor Brock Yates.

El reparto de Ferrari está protagonizado por Adam Driver (en el papel de Enzo Ferrari), Penélope Cruz (como Laura, la esposa de Ferrari), Shailene Woodley (la amante de Ferrari), Gabriel Leone, Sarah Gadon, Jack O'Connell y Patrick Dempsey.

Es importante destacar que el director Michael Mann comenzó a explorar la realización de la película alrededor del año 2000, después de haber discutido el proyecto con Sydney Pollack. Incluso en un momento se pensó en el actor Christian Bale para protagonizar a Ferrari, pero finalmente el papel cayó en manos de Driver.

