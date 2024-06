Es la remake de un clásico de los 80 y Prime Video la recomienda

Amazon Prime Video Fama.jpg Póster de la película "Fame", disponible en Amazon Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película "Fame"?

"En la Preparatoria de Artes Escénicas de Nueva York, estudiantes de diversos estilos de vida reciben la oportunidad de demostrar sus habilidades como cantantes, actores, bailarines y mucho más. A lo largo de cuatro años, estos jóvenes hombres y mujeres verán si tienen la verdadera dedicación y talento para alcanzar el éxito, mientras se enfrentan a las tareas escolares normales, a muchas dudas y algunos romances", es la sinopsis de esta película que es una remake del clásico de los años 80.

Esta producción contó con canciones originales, pero también se realizaron nuevas versiones de clásicos como "Out Here on My Own" o "Fame". Estas canciones fueron candidatas a los premios Oscar en los años 80 y sin dudas fue una decisión acertada mantenerlas en este remake.

¿Quiénes protagonizan la película "Fame"?

Kay Panabaker como Jenny Garrison.

Collins Pennie como Malik Washburn.

Asher Monroe como Marco.

Paul Iacono como Neil Baczynsky.

Naturi Naughton como Denise.

Anna María Pérez de Taglé como Joy Moy.

Paul McGill como Kevin Barrett.

Kherington Payne como Alice Ellerton.

Walter Pérez como Víctor Tavares.

Kristy Flores como Rosie Martínez.

