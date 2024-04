Netflix: el documental más visto sobre salud intestinal para lograr un bienestar integral

Si quieres conocer más sobre el funcionamiento de tu intestino, el microbioma y tu salud general el documental Descifra tu Salud devela cientos de secretos sobre tu salud. Desde la relación entre la alimentación y el estado de ánimo hasta la influencia del intestino en nuestro sistema inmunológico.

El documental informativo sobre salud ya acaudaló cientos de visualizaciones por los datos que otorga a la población para mejorar nuestra alimentación y así cuidar nuestra salud.

Además, el documental de Netflix desmitifica las creencias comunes sobre salud intestinal pero destaca la importancia de mantener una vida equilibrada no solo desde la alimentación.

El documental de Netflix hace hincapié en el microbioma intestinal. La ciencia asegura que el intestino tiene su propio microbioma, una comunidad de organismos microscópicos, como bacterias, virus, hongos y parásitos, que viven dentro de nuestro tracto intestinal. Además, el cuerpo también tiene otros cuatro microbiomas principales: respiratorio, cutáneo, urogenital y bucal.

Sin embargo, de todos los microbiomas del cuerpo humano, el intestinal es el más estudiado y, por tanto, el que mejor se conoce. Por esta razón es posible conocer cómo funciona para saber cómo afecta a la salud y si es posible influir en él.

Embed - Hack Your Health: The Secrets of Your Gut | Official Trailer | Netflix