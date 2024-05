Ryan Reynolds brilla en una película de fantasía dirigida por John Krasinski

Amigos Imaginarios.jpg Póster de la película "Amigos imaginarios".

¿De qué trata la película 'Amigos Imaginarios'?

Del guionista y director John Krasinski, 'Amigos imaginarios' trata sobre una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo y lo que hace con ese superpoder mientras se embarca en una aventura mágica para reconectar a los amigos imaginarios olvidados con sus hijos.

Esta producción cuenta con las actuaciones de Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw y las voces de Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. y Steve Carell, entre muchos otros, como los personajes maravillosamente únicos que reflejan el increíble poder de la imaginación de un niño.

"Nunca he estado más preocupado por dos críticas en mi vida”, le aseguró Krasinski a The Associated Press en una entrevista reciente. La idea de hacer una película sobre amigos imaginarios comenzó y evolucionó con sus hijas, producto de su relación con la también actriz Emily Blunt.

"Mis hijas son extremadamente imaginativas. Solía decirle a Emily que me encantaría que pudiéramos ir a donde sea que vayan ellas, sólo por un rato", reveló el director.

El contrato de la película se cerró en 2019, pero la pandemia canceló todos los planes. Entonces Krasinski decidió cambiar la trama de la película y volverla "más profunda", es por ello que John comenzó a estudiar el fenómeno de los amigos imaginarios desde la psicología.

¿Dónde se puede ver la película 'Amigos Imaginarios'?

La nueva película de John Krasinski se puede ver en la actualidad en los cines. Todavía no se sabe si estará en alguna plataforma de streaming en un futuro.