El drama que nunca nadie supo de Andy Roddick

“He sufrido distintos tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar. Me extirparon un tumor de células escamosas del labio hace cinco o seis años", contó el ex N°1 del mundo y campeón del US Open 2003 en su podcast The Serve. Y advirtió que usa protector solar. "Ponles a tus hijos, especialmente en la cancha de tenis. Los problemas no aparecen a los ocho años, sino quizás a los 38”, recomendó.

