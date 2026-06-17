YPF acordó con Tesla una red de supercargadores para llegar en auto eléctrico de Mendoza a Buenos Aires

YPF y Tesla acordaron avanzar en la instalación de una red de supercargadores para autos eléctricos sobre los principales corredores viales del país, entre ellos el que une Mendoza con Buenos Aires.
El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien confirmó que ambas compañías trabajan en el despliegue de infraestructura de carga rápida en estaciones de servicio de la petrolera estatal.
"Fuimos trabajando con Tesla y llegamos a un acuerdo entre ambos de armar, posiblemente este año, los corredores Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario-Santa Fe, Buenos Aires-Rosario-Córdoba, Buenos Aires-Mendoza y, de Mendoza, la gente podría ir a Chile", señaló Marín en diálogo con radio Mitre, desde Londres.
La iniciativa surge luego de la visita que el titular de YPF realizó a la Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo. Allí ambas compañías firmaron una carta de intención para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura energética, movilidad eléctrica y almacenamiento de energía.
Qué son los supercargadores de Tesla e YPF
Los nuevos equipos permitirán reducir drásticamente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos respecto de los sistemas actualmente disponibles en Argentina.
"También vamos a tener los supercargadores: los vamos a poner en las estaciones de YPF, cosa que la gente pueda desplazarse", indicó.
En Estados Unidos la red de Tesla cuenta con cientos de miles de puntos de carga distribuidos en rutas y estaciones de servicio. Se llaman supercargadores porque en 20 minutos carga el 100%. Los cargadores que hay en Argentina, que incluso se utilizan en los domicilios para autos híbridos, tardan 2 horas y media.
Actualmente, la escasez de infraestructura de carga es una de las principales limitaciones para la expansión de los autos eléctricos en el país, especialmente para viajes de larga distancia.
Mendoza, una pieza clave para YPF
"En Argentina no hay posibilidades de tener un auto eléctrico e ir de Buenos Aires, salvo que tenga la autonomía, a Mar del Plata, a Mendoza. Entonces lo que buscamos es cubrir esos corredores", sostuvo Marín.
La intención de YPF es comenzar por los principales trayectos nacionales y luego extender la red hacia el sur, hasta Ushuaia, y hacia el norte del país, por la Ruta 40.
De concretarse, la iniciativa permitiría recorrer en autos eléctricos el corredor entre Buenos Aires y Mendoza utilizando estaciones de carga rápida instaladas en puntos estratégicos de la red de YPF, una infraestructura que hoy prácticamente no existe en el país.
Puntos de carga para autos eléctricos de Mendoza a Buenos Aires
La aplicación de YPF permite consultar los puntos de carga para vehículos eléctricos que hoy operan bajo su red en Argentina. En Mendoza aparecen tres estaciones identificadas por la petrolera, aunque existen otros cargadores instalados por empresas privadas y organismos fuera de ese sistema.
El mapa también muestra que el corredor entre Córdoba y Buenos Aires ya cuenta con cobertura, mientras que el tramo que une Mendoza con Córdoba presenta la principal carencia de infraestructura.
A lo largo de ese recorrido no figura actualmente ningún punto de carga de YPF, una ausencia que el acuerdo con Tesla busca revertir mediante la instalación de supercargadores en estaciones de servicio estratégicamente ubicadas sobre las rutas nacionales.