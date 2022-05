Víctor Ibañez adelantó que denunciará penalmente a Bonarrico por tentativa de fraude al Estado

"Lo vamos a denunciar penalmente. Indudablemente hay una interpretación errónea o subvertida por parte del exsenador", ratificó Ibañez. El Gobierno no supo decir con exactitud cuándo iniciarán la causa y sus voceros se limitaron a decir que será "inmediatamente", pero sí aseguraron que, para ellos, el arreglo no tenía nada de malo, y que sólo se dio de baja porque los dichos del involucrado alteraron la naturaleza del acuerdo.

WhatsApp Image 2022-05-27 at 1.20.48 PM.jpeg Eisenchlas e Ibañez aseguraron que el gobernador no estaba al tanto del convenio, pero dijeron que pasó por tres áreas del Ejecutivo.

¿Y sobre el debate ético que suscita dar dinero a la organización de un aliado político? Ibáñez respondió que el lazo no se hizo con él, sino con su fundación. Dando a entender que, al ser un acuerdo con una entidad jurídica, quien la conduzca tiene una importancia secundaria. Los críticos del hecho, sin embargo, señalan que el primer nexo fue realizado el 23 de febrero, cuando el pastor todavía era miembro del Senado por el oficialismo. Para el PJ, ese detalle hace que lo ocurrido pueda encuadrarse en un posible tráfico de influencias.

Dijeron que Suarez no estaba al tanto y contaron por qué áreas pasó

El religioso dice que le dieron el dinero para no tener que armar toda una dirección a su cargo, lo cual -tal como se desprende de sus palabras- le correspondía. Según el oficialismo, eso no fue así; y todo se debe a una tergiversación (voluntaria o no) que el hombre hizo de su vínculo con los más altos dirigentes de Cambia Mendoza. Negaron rotundamente que los 9 millones de pesos fueran la moneda de cambio por bajar su candidatura a diputado nacional en 2021, como se especuló en los últimos días.

"Nunca ocurrió eso. La visión de Bonarrico es una visión distinta. El convenio tiene total transparencia y además, el gobernador no estaba al tanto", dijo Ibañez. Luego marcó que fue revisado por el área de Legal y Técnica, Contaduría General y Dirección de Personas Jurídicas. Poco de eso había contado el pastor al ser consultado. Siempre se limitó a decir que lo había coordinado con figuras políticas y no funcionarios de la gestión.

"Por supuesto que es mentira lo que ha dicho", embistió Natacha Eisenchas, la presidenta provisional del Senado. "Él dejó en claro que pensaba que los fondos eran parte de un acuerdo; es por eso que lo vamos a denunciar por tentativa de fraude, precisamente", argumentó. Es decir, para el Gobierno, Bonarrico no sólo interpretó mal, sino que, a la vez, se autoincriminó en una práctica que probablemente sea delito.

Por último, la dupla de voceros manifestó que fue un procedimiento público y correctamente llevado, que avanzó por canales administrativos normales, a pesar de su vertiginosa derogación. "A los fines de cada desembolso, es decir, apenas terminaba cada cuatrimestre, se estipulaba una rendición de cuentas, de qué se había hecho con el dinero. Sin eso, no iba a haber más envío de fondos. Es decir, acá hay una transparencia indudable", apuntaló más de una vez Ibañez.

Natacha Eisenchlas senadora 3.jpg "Por supuesto que es mentira lo que ha dicho", dijo, categórica, Natacha Eisenchlas.

De qué se trataba el arreglo

Entre los compromisos que asumía el colectivo, se detalla la posibilidad de prestar ayuda a iglesias y ONG cristianas para que puedan acceder a líneas de financiamiento dispuestas por el Gobierno. Además, permitía acompañar a distintos templos con apoyo legal, administrativo y de infraestructura; como así también para que tramiten su habilitación o para, "en casos de extrema necesidad", consiguieran subsidios del Estado.

Pero no era lo único: el decreto, al menos en el texto, buscaba habilitar proyectos para la población vulnerable de Mendoza. Apuntaba a favorecer la culminación de estudios primarios, secundarios y universitarios a través de convenios con distintas entidades; y, en ese sentido, permitía que se dieran clases de apoyo en las iglesias o en centros comunitarios.

Héctor Bonarrico.jpg Bonarrico es el líder del partido Más Fe, que pertenece a Cambia Mendoza, pero también es el titular de la fundación Acción Social, beneficiaria de un subsidio millonario por sólo 24 horas. Foto: Diario UNO

Además, facultaba a Acción Social (la fundación de Bonarrico) a ser un agente promotor del programa Mendoza Activa y así facilitar que personas carenciadas puedan tener acceso a él, redundando en la chance de conseguir fondos para infraestructura, tecnología y educación.

No sólo nada de eso se concretará. Ahora hay dos denuncias penales. Una es contra el líder evangélico, por presuntamente haber querido defraudar al Estado. La otra es al Gobierno, por presuntos actos de cohecho. El lunes empezará a definir la Justicia.

