Detuvieron al mendocino acusado de abusar de su hijastra en España y escaparse a la Argentina

No se dio a conocer el nombre del acusado, pero el Ministerio Público Fiscal de Mendoza ya le había prohibido abandonar la Argentina en las últimas horas. En primer lugar por los inminentes avances de la investigación, pero también atentos a que pudiera fugarse tras conocer su condición de sospechoso -y, probablemente, pronto imputado en la causa-.

image.png El fiscal de la causa Gustavo Stroppiana busca traer a la menor a la Argentina para ampliar su declaración.

La investigación fue iniciada el lunes pasado por el fiscal de Delitos Sexuales Gustavo Stroppiana, quien avanzó en búsqueda de las declaraciones de la denunciante. Según trascendió, en las últimas horas comenzaron las tratativas para traerla a Mendoza y que pueda ratificar su versión de lo ocurrido cuando era una niña.

Historia trágica

La que pasó se centra en una familia compuesta por una mujer, sus tres hijos, y el hombre con el que formó una nueva pareja hace años. Con él tuvo dos hijos más y, a mediados de febrero, decidieron rehacer su vida lejos de Mendoza. Concretamente en Zaragoza, España. Según lo revelado por el diario Mendoza Post, la más grande de los cinco hermanos denunció haber sido abusada sexualmente por el padrastro. Se lo habría contado a su madre y más tarde se habían enterado otros parientes cercanos.

Presuntamente por el shock emocional de tal revelación, la mujer (madre de la denunciante) se quitó la vida el pasado miércoles 18 de mayo. Antes de eso, logró contarle a su padre -abuelo de la joven- algunos de los pormenores del hecho, además de brindar ciertos indicios de que estaba realmente consternada por lo sucedido (para algunos, al punto de poderse inferir que atentaría contra su vida). Al menos así lo expresó el hombre en diálogo con el periodista Ricardo Montacuto, por Radio Nihuil.

palacio-judicial (1).jpg Entre lunes y martes, el padre de la denunciante y ex esposo de la víctima fatal hizo la denuncia en el Poder Judicial de la provincia.

"Hablé esa mañana con ella, estaba desencajada. Le dije que se tranquilizara pero no entendía lo que me decía. Me contó que el esposo se había escapado tras la denuncia. Después nos mensajeamos y me puso 'perdoname, papi'", relató el hombre.

Además, por estos días se sumó también el testimonio del padre biológico de la menor. Develó que su propia hija le había relatado el suicidio de su madre y que la serie de hechos había derivado en una crisis nerviosa que la había llevado al hospital durante 72 horas.

Los niños siguen en Zaragoza y a la espera de nuevas medidas tutelares. La joven estaría próxima a llegar a la provincia, donde se le tomaría declaración para develar cómo fueron los hechos.

