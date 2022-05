Violación y suicidio en España: "Mi hija me pide, por favor, llevame a Mendoza"

Entre lunes y martes, el padre de la denunciante y ex esposo de la víctima fatal hizo la denuncia en el Poder Judicial de la Provincia y se reunió con fiscales y autoridades del Ministerio Público Fiscal, que trabajan contrarreloj para que la chica de 17 años sea traída a Mendoza y cuente lo ocurrido en Cámara Gesell.

De lo contrario, el sospechoso -que el martes se negó a prestar declaración informativa, tras lo cual se le prohibió salir del país- no podrá ser acusado ni detenido. El caso está a cargo del fiscal Gustavo Stroppiana.

Fiscal Gustavo Stroppiana El fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la investigación en Mendoza del caso de abuso sexual de una menor mendocina en España.

Habla el padre de la chica que denunció haber sido violada

La identidad de las personas involucradas en este caso no se dan a conocer por impedimentos legales, ya que se trata de un caso de instancia privada.

"Con mi hija tengo contacto todos los días, está contenida por un gabinete psicológico en Zaragoza pero diciéndome, cada vez que hablamos, 'papá, por favor, llevame a Mendoza'", dice el papá de la víctima.

- ¿Cómo está el proceso de repatriación a Mendoza de los cinco chicos?

- Está encaminado, siempre con la esperanza de que las gestiones de la Cancillería y el consulado contribuyan. Hay expectativas de que los chicos vuelvan pronto. No sabemos cuándo.

- ¿Qué te contó tu hija?

- Ella me contó todo el domingo 15 de mayo. Estaba en crisis y pedía perdón, Papá, perdoname, nunca te lo conté. Entonces, me contó lo más atroz que un padre puede escuchar. Mi hija está destruida.

- Contame cómo fue que tu hija hizo la denuncia...

- Fue acompañada por la madre. Declaró como testigo, no en Cámara Gesell, porque allá no hay a quien agarrar. Ese tipo -el esposo de su ex mujer- está en Mendoza.

- Con tu ex esposa, ¿qué hablaron?

- El lunes 16 me llamó -teníamos muy poco contacto- y me dijo lo que había sucedido y me pidió perdón porque ella ponía las manos al fuego por su marido y se sintió traicionada. Fue todo lo que hablamos.

- ¿Cómo la sentiste?

- Destruida. Traicionada.

- ¿Y qué pasó con él?

- Desapareció el mismo domingo. No lo vieron más.

zaragoza.jpg El hombre denunciado por violación dejó España y volvió a Mendoza. Tiene prohibido salir del país.

- ¿Se contactó con alguien de la familia de tu ex esposa?

- Sí, con el padre, con la madre y con unas hermanas. Diciendo perdón, que él no había sido y que no había hecho nada, pero las cosas dicen otra cosa.

- Vos diste el aval para que tus hijos se fueran a vivir a Zaragoza...

- Sí, y me costó mucho aceptarlo. Tuve que analizarme, incluso, porque era muy difícil que mis hijos se fueran. Lo procesé. Mis hijos se fueron y van a volver con la cabeza molida.

- ¿Cómo te enteraste del suicidio de tu ex esposa?

- Mi hija me llamó el mismo miércoles en que ocurrió. Papá, papá, mamá se murió, me dijo. Se me doblaron las piernas y no sabía para dónde carajo agarrar. Apenas estaba procesando la noticia del domingo que el miércoles me llegó la noticia de que mi ex esposa se había matado.

- ¿Tu hija estuvo internada allá?

- Sí, desde el miércoles hasta el viernes por las crisis nerviosas que sufrió. Ella siente mucha culpa de lo que hizo su mamá. Antes de irse a vivir a España estaba muy indecisa. A veces se quería ir, a veces quería quedarse y yo no supe leer eso.