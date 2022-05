Desesperada situación de cinco niños mendocinos en España en un caso de violación y muerte

La chica de 17 años dijo que fue agredida sexualmente por el hombre desde que tuvo 10 hasta los 12 años. Se inició una investigación penal en España pero el sospechoso huyó del país. Según confirmó el abuelo materno de los niños al programa Te digo lo que pienso de Radio Nihuil, el hombre "está acá en Mendoza. De hecho me mandó un audio donde se reía de todo lo ocurrido".

Tras enterarse de la aberrante situación, la madre de los niños decidió quitarse la vida el 18 de mayo pasado. "Hablé esa mañana con ella, estaba desencajada. Le dije que se tranquilizara pero no entendía lo que me decía. Me contó que el esposo se había escapado tras la denuncia. Después nos mensajeamos y me puso 'perdoname, papi'", relató el hombre por Nihuil. Horas después, desde Zaragoza llegó la triste noticia de que la mujer fue encontrada ahorcada en un árbol.

"Era una piba emprendedora, luchadora, vendió todo para que pudiera viajar y se desencadenó todo eso. Dios quiera que se haga Justicia por al memoria de mi hija y la entereza de mi nieta", dijo el hombre.

Lo cierto es que el fiscal de Delitos Sexuales Gustavo Stroppiana inició una investigación donde buscan, a priori, avanzar con la declaración de la denunciante. Se especula con que se pueda realizar en forma virtual desde España. Hasta ahora, no hay pedido de detención del denunciado.

En paralelo, los cinco niños se encuentran varados en Zaragoza y las autoridades evalúan tomar medidas tutelares. Una de las alternativas es ponerlos en contacto con el padre biológico de los tres mayores.