Suarez derogó el polémico decreto que otorgaba $9 millones a la fundación de Bonarrico

El texto había salido a la luz el jueves, aunque tenía fecha del lunes 9 de mayo y acarreaba la firma del vice, Mario Abed. Además de establecer cuatro pagos de $2.250.000 millones, expresaba qué podía (y debía) hacer Acción Social, la fundación de Bonarrico, con ese dinero. También marcaba que el vínculo podía extenderse hasta por cuatro años.

Básicamente, eran tareas de asistencia a otros templos y organizaciones cristianas, como así también la capacidad de asesorar y dar "apoyo de cercanía" a pastores. Aunque también facultaba a los equipos de Bonarrico a dar clases de informática y ayudar a personas a que terminaran sus estudios, según decía en aquel texto.

rodolfo suarez irrigacion portezuelo del viento.jpg Enojado. En Casa de Gobierno cayeron muy mal las declaraciones del pastor. Tanto, que inmediatamente Suarez empezó a redactar en su cabeza la cancelación de esos fondos.

Qué fue lo que dijo el Pastor

Según altas fuentes del Gobierno, fueron las declaraciones periodísticas de Bonarrico las que lo dejaron sin subsidio. Le contaron a Diario UNO que el enojo de Suarez fue tal, que decidió anular inmediatamente (durante la mañana del jueves) el envío de esos nueve millones de pesos.

¿Cuáles fueron esas frases? En una entrevista radial, le preguntaron al pastor si se trataba de un arreglo previo entre la coalición gobernante y su propio partido. Dijo que sí, pero agregó también que se hizo a través de una suma de dinero para no tener que crear una dependencia estatal. Es decir, en los dichos del religioso, le estaba haciendo ahorrar dinero al Estado.

"¿Es parte de un acuerdo entre Cambia Mendoza y Más Fe?", le preguntaron.

"Si (...) Como no quiero ser empleado del Gobierno, llegamos a ese acuerdo, en vez de abrir una dirección"(SIC). Y sumó: "¿Para qué? Para que no tengamos una armazón muy grande de empleados y todo lo demás, y que no sea un empleado del Gobierno, sino que sea quien administre", deslizó.

Héctor Bonarrico.jpg "Como no quiero ser empleado del Gobierno, llegamos a ese acuerdo, en vez de abrir una dirección", se justificó. Foto: Diario UNO

La respuesta inmediata no fue sólo la ira del mandatario (y de gran parte de la coalición), sino que replicó en los frentes opositores. Tanto Mercedes Llano, del PD, como el Partido Justicialista (convocó a una conferencia de prensa para este viernes) manifestaron su repudio al denunciado acuerdo.

Ahora se va a ir del oficialismo, según anunció

El religioso no está en la provincia, ya que estaba de vacaciones cuando explotó la polémica. Por eso, a muchos medios de prensa les costó dar con él durante la tarde del jueves. Sin embargo, el periodista Facundo García, de Diario UNO, pudo dialogar durante algunos minutos.

Esa charla alcanzó para -al menos- tres cosas: que Bonarrico anunciara su inminente salida de Cambia Mendoza; la develación de que sus abogados ya trabajan para frenar la derogación del decreto (al menos eso dijo) y que dejara frases sorprendentes, como "yo no trabajo con ladrones ni mentirosos. De lo contrario, tendría que caminar contra la pared porque me violarían", en alusión a su reciente desconfianza para con parte de la dirigencia.

“Es posible que se hayan distorsionado algunas frases de ese intercambio. La verdad es que se trató de un acuerdo con la fundación, no con el partido MásFe. Y el objetivo era ayudar a quien lo necesita”, replicó el exsenador. "Y si es verdad, estaré contento, porque los mendocinos sabrán qué clase de políticos tenemos", acotó, filoso.

image.png Bonarrico, cuando todavía era senador provincial. Ingresó por el Partido Intransigente, pero rápidamente se fue a las filas de Cambia Mendoza, las que ahora estaría por dejar.

"Lo tomo como una fake new, porque no creo que el gobernador sea tan inmoral de derogar algo que veníamos hablando desde septiembre y que consiste en ayudar a los más necesitados", respondió. Hasta ese momento, su incredulidad estaba justificada, porque no había respuestas oficiales al respecto. Ahora, le bastaría solo con abrir el Boletín Oficial para enterarse de que era cierto: le quitaron el subsidio.

