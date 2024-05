Un sector de Camioneros desmintió al gremio de los choferes por la adhesión al paro de la CGT

► TE PUEDE INTERESAR: Ahora Anabel Fernández Sagasti criticó la reforma laboral que plantea la Ley Bases

Camioneros-Hugo Moyano.jpg La Asociación de Camioneros Unidos cargó contra el gremio que comanda Hugo Moyano.

El referente de la entidad paralela a Camioneros, que pertenece a la Confederación General del Trabajo (CGT), recalcó que "la estamos pasando muy mal, al igual que el resto de los sectores pero estamos apoyando a nuestro Presidente porque lo que vivíamos antes era una burbuja. Estamos cansados de la corrupción".

El duro comunicado de Asociación de Camioneros Unidos por el paro general

Comunicado de la Asociación Camioneros Unidos.jpeg

"Volviendo a repetir lo mencionado en ocasiones anteriores, manifestamos el total desacuerdo de la Asociación Camioneros Unidos y de los colegas que la misma representa, con respecto al paro de actividades programado por el sindicato de choferes (...).", arrancó el comunicado.

Y prosiguió: "Dejando subrayado que la situación actual por la que está pasando la actividad laboral del transporte de carga y de sus conductores (quienes ya no tienen la obligación de ser absorbidos por un ente meramente lucrativo para unos pocos, sin haber sido representados en los últimos cuatro años".

Por último advirtió que "la Asociación Camioneros Unidos de Mendoza repudia dicha medida y recomienda a sus colegas continuar con las tareas normales haciendo uso de la ley y exigiendo una libre circulación, vía legal si es necesario".

Qué dijo el sindicato de choferes sobre los números del paro de la CGT

El secretario general del Sindicato de Choferes de Mendoza, Ricardo Letard, dijo a radio Nihuil que el acatamiento del paro fue muy bueno.

"Hemos tenido un alto acatamiento y fue algo histórico como ocurrió el pasado 24 de enero. El transporte está funcionando al 60% y eso llama la atención. Pero los colectivos van vacíos, la gente no salió a trabajar en apoyo al paro. No lo hizo por miedo la gente, sino porque tiene hambre, no llega a fin de mes".

"Por lo que ves en la calle, te das cuenta que el acatamiento fue altísimo", aseguró.

