Tras la salida de Lourdes Arrieta de LLA, confirmaron que se viene una "limpieza" de sus alfiles en Mendoza

pami litvinchuck.jpg El titular del PAMI Mendoza, David Litvinchuk, y dos nombrados a dedo por la diputada Lourdes Arrieta en la obra social.

Uno de los ejemplos de ello fue cuando explicó que Arrieta le pidió echar a la coordinadora médica Laura Domínguez, a quien Soloa Vacas nombró de modo particular.

"Me pidió que la echara, que la volara de su cargo porque ganaba más plata que ella. ¡Pero ella tiene 28 años de carrera en la medicina!", afirmó el escribano.

Ahora la historia cambió y quienes están en la mira son Litvinchuk y su grupo. Desde La Libertad Avanza anticiparon que primero comenzarán a remover a los nombrados en las segundas y terceras líneas del organismo, y, con el tiempo, "va a volar Litvinchuk". "Deberán irse con su jefe político", concluyó la fuente.

Lourdes Arrieta busca aliados que se identifiquen con Javier Milei

La diputada Lourdes Arrieta formó un nuevo monobloque denominado Fuerzas del Cielo y, en diálogo con una radio porteña, expresó su intención de crear un interbloque con Oscar Zago, ex titular de LLA en Diputados, quien fue desplazado en abril en favor de Gabriel Bornoroni.

Zago actualmente lidera el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), un bloque integrado también por Eduardo Falcone (Buenos Aires) y María Cecilia Ibáñez (Córdoba).

Lourdes Arrieta.JPG Lourdes Arrieta busca formar un interbloque con diputados del PRO y el ex presidente de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago.

Con ese conocimiento, Arrieta aseguró: "Mi primera cercanía es hacia Zago y creo que podemos construir junto con diputados del PRO, y por qué no un interbloque. Veremos más adelante qué pasa".

Sin embargo, la fuente consultada, quien mantiene conversaciones con el diputado, afirmó que las intenciones no son mutuas: "Tiene buena relación con nosotros (los libertarios), y no quiere entorpecer esa relación por comunicarse con Arrieta".

Incluso el portal de noticias Letra P publicó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con Zago y le pidió expresamente que no reciba a Arrieta en su bloque.

Lourdes Arrieta apuntó directamente contra Martín Menem

La mendocina lanzó un dardo hacia el círculo de confianza de Javier Milei, si bien afirmó que sigue identificada con el Presidente también aseguró que "hay mucho verticalismo.

Mientras que Milei nos dice 'no vengo a criar corderos, sino a despertar leones', acá los que somos leones alzamos la voz y nos quieren poner un bozal a toda costa si no hacemos lo que dice el presidente de la Cámara".

Lourdes Arrieta y Martín Menem.JPG La diputada Lourdes Arrieta y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Rompí con el esquema de comunicación que tienen ellos, que es justamente no hablar, esperar que baje la espuma, no decir nada, dejar que todo pase, y eso va en contra de mis principios", advirtió, y dijo que "desde el Ejecutivo siempre había un NN que me decía que me callara".