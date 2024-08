Lourdes Arrieta desterrada: le quitaron el control del partido y planean expulsarla del bloque

Pero eso no es todo. Está previsto que esta noche, a las 20.30 se reúna el bloque de la Cámara de Diputados para expulsarla de ese espacio libertario y esa decisión no tiene vuelta atrás. La comunicación oficial la haría esta misma noche el presidente de ese bloque Gabriel Bornoroni. No obstante, cabe aclarar, que la del bloque no significa que expulsión de la Cámara ni que deja de ser diputada, la decisión de sus pares la obligará a conformar un monobloque dentro del Congreso.

"No sólo no entendió la forma en que se discuten los temas en este bloque y presentó falsas denuncias contra sus pares, sino que además ya empezó a jugar para el kirchnerismo", disparan algunos de sus pares y le facturan que dio el quorum para que la oposición rechazara el DNU que le daba $100.000 millones a la SIDE.